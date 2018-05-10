İtalya Kupası Juventus’un

İtalya Kupası sahibini buldu. Juventus ile milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun forma giydiği Milan arasında oynanan İtalya Kupası final karşılaşmasında kazanan taraf Juventus oldu.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda eşitliği Benatia 56. dakikada bozarken, 61. dakikada Douglas Costa skoru 2-0’a getiren golü kaydetti. 64. dakikada sahneye tekrar Benatia çıkarak durumu 3-0’a getirirken, mücadelenin son golünü ise Milanlı futbolcu Kalinic 76’da kendi kalesine attı. Juventus’un rahat kazandığı karşılaşmada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise 90 dakika sahada kaldı.
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