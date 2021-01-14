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İtalya Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 14.01.2021 09:32 | Son Güncelleme

Futbolda İtalya Kupası son 16 turunda Juventus, Inter ve Napoli, rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.

İtalya Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu

Tek maçlı eleme sistemine göre oynanan kupa son 16 turunda Juventus, konuk ettiği Genoa karşısında 2. dakikada Kulusevski, 23. dakikada Morata’nın golleriyle 2-0 öne geçti. Genoa, 28. dakikada Czyborra ile farkı 1’e indirdi: 2-1. İkinci yarının 74. dakikasında Genoa, Melegoni ile skorda yeniden dengeyi sağladı: 2-2.

Müsabakanın normal süresi 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve uzatma devrelerine gidildi. Ev sahibi Juventus, 15’er dakikalık uzatma devresinde Tunuslu Rafia’nın 105. dakikada attığı golle skoru 3-2’ye getirdi. Başka gol olmayınca Juventus, Genoa’yı uzatma devrelerinde bulduğu golle 3-2 yenerek eledi.

Siyah-beyazlı takım, çeyrek finalde Sassuolo-Spal maçının galibiyle eşleşecek. Bu arada, milli futbolcu Merih Demiral da Juventus ilk 11'inde mücadeleye başlarken, 64. dakikada yerini Danilo’ya bıraktı.

INTER DE UZATMA DEVRELERİNDE GÜLDÜ

Son 16 turunda oynanan diğer maçta Inter, Fiorentina'ya konuk oldu. Konuk ekip 40. dakikada Vidal’in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi Fiorentina, Kouame ile 57. dakikada skoru eşitledi: 1-1. Karşılaşmanın normal süresi 1-1’lik eşitlikle tamamlanınca uzatma devrelerine geçildi.

Uzatma devrelerinin de son anlarında 119. dakikada sahneye çıkan Lukaku, Inter’i bir kez daha öne geçirdi: 1-2. Bu golle Inter, deplasmanda Fiorentina’yı 2-1 yenerek çeyrek finalde ezeli rakibi Milan ile eşleşti.

GOL DÜELLOSUNU NAPOLİ KAZANDI

Günün bir diğer maçında da Napoli, sahasında ağırladığı ve gol düellosu şeklinde geçen maçta Empoli’yi 3-2 yenerek, çeyrek finale çıktı. Napoli’nin gollerini 18. dakikada Di Lorenzo, 38. dakikada Lozano, 77. dakikada da Petagna atarken, konuk Empoli’nin gollerini de 33. ve 68. dakikada Bajrami kaydetti. Napoli, çeyrek finalde Roma-Spezia maçının galibiyle eşleşecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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