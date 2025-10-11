İtalya maçında sakatlanmıştı! Milli yıldız 1.5 yıl sonra yeşil sahalara galibiyetle döndü

A Milli Takım’ın İtalya ile oynadığı hazırlık maçında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve yaklaşık 1.5 yıldır sahalardan uzak kalan Ozan Kabak, yeşil sahalara geri döndü.
Hoffenheim forması giyen milli stoper, milli arada 2. Lig ekibi Kaiserslautern ile oynanan hazırlık maçında yeniden forma şansı buldu. Dietmar Hopp Stadyumu’nda basına kapalı oynanan karşılaşmayı Hoffenheim 4-0 kazandı.
Mavi-beyazlı ekibin gollerini 9. dakikada Tim Lemperle, 47. dakikada Arthur Chaves, 56. dakikada Ihlas Bebou ve 68. dakikada Grischa Prömel kaydetti.
