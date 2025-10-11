SPOR

İtalya maçında sakatlanmıştı! Milli yıldız 1.5 yıl sonra yeşil sahalara galibiyetle döndü

Yaklaşık 1.5 yıldır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ozan Kabak, sahalara geri döndü. Hoffenheim formasıyla Kaiserslautern’e karşı oynanan hazırlık maçında görev alan milli stoper, uzun süren sakatlık sürecinin ardından ilk kez yeniden yeşil sahada yer aldı.

Berker İşleyen
A Milli Takım’ın İtalya ile oynadığı hazırlık maçında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve yaklaşık 1.5 yıldır sahalardan uzak kalan Ozan Kabak, yeşil sahalara geri döndü.

GALİBİYETLE DÖNDÜ

Hoffenheim forması giyen milli stoper, milli arada 2. Lig ekibi Kaiserslautern ile oynanan hazırlık maçında yeniden forma şansı buldu. Dietmar Hopp Stadyumu’nda basına kapalı oynanan karşılaşmayı Hoffenheim 4-0 kazandı.

Mavi-beyazlı ekibin gollerini 9. dakikada Tim Lemperle, 47. dakikada Arthur Chaves, 56. dakikada Ihlas Bebou ve 68. dakikada Grischa Prömel kaydetti.

