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İtalya maçında tepki gören spikerler Galler maçını anlatacak mı?

16.06.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımız'ın bu akşam 19.00'da Galler ile oynayacağı karşılaşma TRT 1 ekranında olacak. Bu mücadeleyi İtalya maçında olduğu gibi Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik anlatacak. Fakat İtalya maçında bu ikilinin anlatımı futbolseverlerden büyük tepki çekmişti. Milli Takım için yapılan benzetmeler ve maç içindeki kararların yanlış anlatıldığı yönelik eleştiri sosyal medyadan büyük eleştiri yağdı. TV kanallarında da uzun süre bu iki ismin anlatımı tartışıldı.

İtalya maçında tepki gören spikerler Galler maçını anlatacak mı?

Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik, İtalya maçının ardından Galler maçında da mikrofonun başında. Futbolseverlerin büyük tepki göstermesi üzerine Milli maça verilmesi beklenmeyen bu isimlerin yeniden görev alması sürpriz oldu. İtalya maçındaki anlatımları eleştirilen Arıkan ve Özçelik, sosyal medyada ve ana akım kanallarında tartışma konusu olmuştu. İkilinin Galler maçını nasıl anlatacağı ise merak konusu oldu.

SKORU YANLIŞ SÖYLEDİ

Erdoğan Arıkan, 3-0 kaybedilen maçın bitişinde 'Türkiye 3-0 İtalya' diyerek gündemin zirvesine çıkmıştı. Öte yandan mücadele TRT 4K'dan da naklen yayınlanacak. TRT 4K'daki maçı Necati Telli tek başına anlatacak.


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Türkiye Milli Futbol Takımı Galler Milli Futbol Takımı
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