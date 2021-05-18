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İtalya'nın 2020 Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

18.05.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek İtalya Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi.

İtalya'nın 2020 Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu

İtalya Futbol Federasyonu, 11 Haziran'da başlayacak şampiyonanın ilk gününde Türkiye ile karşılaşacak milli takımın kadrosunu ilan etti.

İlk hazırlık maçını 28 Mayıs Cuma günü Cagliari'deki Sardegna Arena'da San Marino'ya karşı oynayacak olan İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini kadroyu 33 kişi olarak belirledi.

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenecek turnuvada A Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra İsviçre ve Galler ile karşılaşacak İtalya'nın kadrosu şöyle:

Defans: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Orta saha: Nicolo Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint-Germain).

Forvet: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Freiburg), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint- Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).


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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunlar kalecisiz mi oynucaklarmis :)

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