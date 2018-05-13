İtalya Seria A'nın şampiyonu Juventus!

İtalya Seria A'nın 37. haftasında Roma ile Juventus karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in 11'de başladığı maçta gol sesi çıkmadı.

JUVENTUS ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Juventus, Roma deplasmanından aldığı puanla 92 puana ulaştı ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

NAPOLİ'YE GALİBİYET YETMEDİ

Şampiyonluk yolunda Juventus'un en sıkı takipçisi olan Napoli deplasmanda Sampdoria'yı Milik ve Albiol'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Napoli galip gelmesine rağmen puan farkı 4 olduğu için Juventus şampiyon oldu.

