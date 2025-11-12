İtalya Serie A'da Ekim ayında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Hakan Çalhanoğlu'na özel ödül!

Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Inter’in başarılı orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu’na taraftarların oylarıyla belirlenen ayın oyuncusu ödülü verildi.

EKİM AYINDA 4 GOL ATTI!

Hakan Çalhanoğlu, Ekim ayı boyunca çıktığı maçlarda gösterdiği performans ve attığı 4 golle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Yıldız oyuncu UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise mücadelesinde 1 kez fileleri havalandıran tecrübeli orta saha oyuncusu, Serie A'da ise Napoli'ye 1, Fiorentina'ya 2 gol attı.

GOL KRALLIĞINDA DA ZİRVEDE…

Milli futbolcu bu yıl şu ana kadar attığı 5 golle İtalya Serie A'nın gol krallığı yarışında Bologna'dan İtalyan Riccardo Orsolini ile zirveyi paylaşıyor.