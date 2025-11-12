SPOR

İtalya Serie A'da Ekim ayında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Hakan Çalhanoğlu'na özel ödül!

İtalya Serie A’da top koşturan Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu taraftarlar tarafından ayın oyuncusu seçilerek ödülün sahibi oldu. Yıldız futbolcu gösterdiği başarılı performansla tüm İtalya’da adından oldukça söz ettirmişti.

İtalya Serie A'da Ekim ayında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Hakan Çalhanoğlu'na özel ödül!
Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Inter’in başarılı orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu’na taraftarların oylarıyla belirlenen ayın oyuncusu ödülü verildi.

EKİM AYINDA 4 GOL ATTI!

İtalya Serie A da Ekim ayında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Hakan Çalhanoğlu na özel ödül! 1

Hakan Çalhanoğlu, Ekim ayı boyunca çıktığı maçlarda gösterdiği performans ve attığı 4 golle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Yıldız oyuncu UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise mücadelesinde 1 kez fileleri havalandıran tecrübeli orta saha oyuncusu, Serie A'da ise Napoli'ye 1, Fiorentina'ya 2 gol attı.

GOL KRALLIĞINDA DA ZİRVEDE…

İtalya Serie A da Ekim ayında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Hakan Çalhanoğlu na özel ödül! 2

Milli futbolcu bu yıl şu ana kadar attığı 5 golle İtalya Serie A'nın gol krallığı yarışında Bologna'dan İtalyan Riccardo Orsolini ile zirveyi paylaşıyor.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

