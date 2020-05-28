İtalya Serie A'nın başlama tarihi açıklandı!

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın 20 Haziran tarihinde başlayacağını açıkladı.
Sezonun geleceği ile ilgili videokonferans yapan İtalya Futbol Federasyonu ve Spor Bakanı, geri dönüş için kesin kararı verdi.
Serie A'nın 20 Haziran tarihinde başlaması kararının nedeninin, 13 Haziran'da İtalya Kupası maçlarını oynatmak olduğu da kaydedildi. İtalya Kupası'nın yarı finallerinde Napoli - Inter ve Juventus - Milan maçları oynanacak.
Federasyon, tüm maçlarının fikstürünün yakın zamanda duyurulacağını da belirtti.
İtalya'da 28 Mayıs tarihi itibariyle 48 bin pozitif vaka bulunurken, bu süreç boyunca 33 bin 72 kişi hayatını kaybetti.
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