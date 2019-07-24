İtalya Serie A'nın gözü Süper Lig'de

Son 5 sezonda Süper Lig'den İtalya Serie A'ya giden futbolcuların kulüplerine bakıldığında Galatasaray ilk sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı takımda forma giyen 6 futbolcu, kariyerlerini Serie A'da sürdürmeyi tercih etti. Felipe Melo ile Alex Telles Inter'e transfer olurken, Goran Pandev, Blerim Dzemaili, Koray Günter ve Sinan Gümüş'ü ise Genoa kadrosuna kattı. Bu futbolculardan Dzemaili, Genoa ile kiralık anlaşması sona erdikten sonra bonservisiyle Bologna takımının yolunu tuttu. Söz konusu süreçte Fenerbahçe'den 5, Antalyaspor ve Konyaspor'dan ikişer, Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Osmanlıspor ve Bursaspor'dan ise birer futbolcu İtalya Serie A'ya transfer oldu.

Serie A takımlarının Süper Lig'den kadrosuna kattığı futbolcular kervanına son olarak Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonya'nın milli oyuncusu Eljif Elmas katıldı. Eljif Elmas'ın 16 milyon avro bonservis bedeli karşılığında İtalya'nın köklü kulüplerinden Napoli'ye transferi, Süper Lig'den Serie A'nın yolunu tutan futbolcuları akıllara getirdi. Son 5 sezonda Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancı 22 futbolcu, İtalya Serie A takımlarına transfer oldu.

EN FAZLA OYUNCU GENOA'YA

Son 5 sezon dikkate alındığında Süper Lig takımlarında forma giyen futbolcuların Serie A'da en fazla tercih ettiği kulüp Genoa oldu. Genoa, 2015-2016'dan bu yana Süper Lig'de forma giyen 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan Pandev ve Dzemaili'yi kiralık olarak renklerine bağlayan Genoa, yine sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren Koray Günter ve Sinan Gümüş'ü ise bedelsiz olarak kadrosuna dahil etti. Bu süreçte Süper Lig takımlarından Inter ile Udinese üçer, Sassuolo, Benevento ve Cagliari ikişer, Napoli, Bologna, Roma, Empoli, Milan, Parma ve SPAL ise birer oyuncu transferi gerçekleştirdi.

EN YÜKSEK BONSERVİS ELJİF ELMAS'A

Son 5 sezonda Süper Lig'den İtalya Serie A'ya transfer olan futbolcular arasında en yüksek bonservis Eljif Elmas için ödendi. Carlo Ancelotti yönetiminde uzun zamandır süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Napoli, Makedon oyuncuyu Fenerbahçe'den 16 milyon avro karşılığında transfer etti.

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