İtalya Süper Kupası'nda kadınlara kısıtlama getirilmesi tepki topladı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) tarafından yapılan açıklamada, geçen sezonun lig şampiyonu Juventus ile kupa finalisti Milan arasında 16 Ocak'ta Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda yapılacak karşılaşmada, bir tribünün sadece erkeklere ayrılacağı ve kadın futbolseverlerin ise "aile tribününde" yanlarında bir erkek refakatinde mücadeleyi izleyebilecekleri duyuruldu.

İtalya'daki kadın milletvekilleri ve sporcular, böyle bir uygulamayı kabul ettiği için Serie A yönetimine tepki göstererek, "Maçı iptal edin." ve "Kadın haklarını 7 milyon avroya Suudi Arabistan'a satmayın." çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, eski İtalya Meclis Başkanı Laura Boldrini, "Şaka mı bu? Futbolun beyleri maçın canlı yayın haklarını satıyorlar ama bu durum kadın haklarını değiştiremez." mesajını paylaştı.

Fratelli d'İtalia Partisinin başkanı Giorgia Meloni, "İtalyan bir kadın tek başına ya da diğer kadın arkadaşlarıyla maçı izlemek isterse, bilet alamayacak. Ne iğrenç değil mi? Yüzyıllardır inandığımız Avrupa medeniyeti ve kadın hakları mücadelesi, Suudi parasına satılmak için miydi? Federasyon hemen bu utanç verici şeyi engelleyip, Süper Kupa'yı kadınlarımıza ve değerlerimize ayrımcılık yapmayan bir millete götürsün." ifadelerini kullandı.