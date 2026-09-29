İtalya yenilgisi sonrası Belçika'nın hocasından Türkiye açıklaması!

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel, cuma günü Türkiye ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, mücadeleden galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtirken, Türkiye'nin de ilk iki maçını kaybetmesi nedeniyle baskı altında sahaya çıkacağını söyledi.

VAN BOMMEL'DEN GALİBİYET VURGUSU

Türkiye karşılaşmasının önemine dikkat çeken Mark van Bommel, hedeflerinin üç puan olduğunu dile getirdi.

"Cuma günü Türkiye'ye karşı kazanmak istiyoruz. Her maçtaki amacımız bu. Türkiye de ilk iki maçını kaybettikten sonra baskı altında olacak ve kazanmak isteyecektir."

GRUPTAKİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

Belçika'nın gruptaki konumuna da değinen Van Bommel, turnuvadaki hedeflerinin üst sıralarda yer almak olduğunu belirtti. "Hedefimiz grupta ilk iki sıradan birinde yer almak."