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İtalya yenilgisi sonrası Belçika'nın hocasından Türkiye açıklaması!

Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, cuma günü Türkiye ile oynayacakları maç öncesi hedeflerinin galibiyet olduğunu açıkladı. Hollandalı çalıştırıcı, ilk iki maçını kaybeden Türkiye'nin baskı altında olacağını belirtirken, grubun ilk iki sırasında yer almak istediklerini söyledi.

İtalya yenilgisi sonrası Belçika'nın hocasından Türkiye açıklaması!
Cevdet Berker İşleyen

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel, cuma günü Türkiye ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, mücadeleden galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtirken, Türkiye'nin de ilk iki maçını kaybetmesi nedeniyle baskı altında sahaya çıkacağını söyledi.

VAN BOMMEL'DEN GALİBİYET VURGUSU

İtalya yenilgisi sonrası Belçika nın hocasından Türkiye açıklaması! 1

Türkiye karşılaşmasının önemine dikkat çeken Mark van Bommel, hedeflerinin üç puan olduğunu dile getirdi.

"Cuma günü Türkiye'ye karşı kazanmak istiyoruz. Her maçtaki amacımız bu. Türkiye de ilk iki maçını kaybettikten sonra baskı altında olacak ve kazanmak isteyecektir."

GRUPTAKİ HEDEFİNİ AÇIKLADI

İtalya yenilgisi sonrası Belçika nın hocasından Türkiye açıklaması! 2

Belçika'nın gruptaki konumuna da değinen Van Bommel, turnuvadaki hedeflerinin üst sıralarda yer almak olduğunu belirtti. "Hedefimiz grupta ilk iki sıradan birinde yer almak."

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Belçika Türkiye son dakika
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