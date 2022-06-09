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İtalya'daki ayakkabı fuarında Türk firmaları yeni koleksiyonlarını tanıtacak

09.06.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'daki ayakkabı fuarında Türk firmaları yeni koleksiyonlarını tanıtacak

İZMİR (AA) - Ayakkabı ve saraciye sektörünün önde gelen buluşma noktaları arasında gösterilen İtalya'daki "Expo Riva Schuh & Garda Bags" fuarına Türkiye'den 113 firma katılacak.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Riva Del Garda kentinde 11-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek fuarda dünya genelinden 722 firma, ürünlerini sergileyecek.

Fuara milli katılım organizasyonu kapsamında 113 firma ile katılacak olan Türkiye, ev sahibi İtalya'dan sonra en fazla firmayla temsil edilen ülke olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, ayakkabı ve saraciye sektörlerinin 2020 yılında 997 milyon dolar olan ihracatlarını 2021 yılında yüzde 25'lik artışla 1 milyar 250 milyon dolara taşıdığını aktardı.

Bu yıl 1,5 milyar dolar ihracat hedeflediklerini ifade eden Zandar, İtalya'daki fuarda kuracakları ihracat bağlantılarının bu hedefe ulaşmalarına büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

İtalya'daki fuarda İzmir, İstanbul, Bursa, Gaziantep, Konya ve Denizli'den ihracatçıları firmaların yeni koleksiyonlarını dünyanın dört bir yanından gelen ithalatçıların beğenisine sunacağını belirten Zandar, şunları kaydetti:

"2 yıllık pandemi sonrasında katılımın yoğun olduğu, verimli bir fuar geçireceğimize inanıyoruz. Türkiye ekonomisinin döviz ihtiyacı ortada. Bu ihtiyacı karşılamak için ihracatçılar olarak çalışıyoruz. Ayakkabı ve saraciye sektörlerimiz 2022 yılının 4 aylık döneminde toplam ihracatlarını, yaklaşık yüzde 27'lik artışla 432 milyon dolardan 547 milyon dolara yükseltti. Pandeminin etkilerinin ortadan kalkmasıyla iki sektörümüzün de ihracat performanslarındaki artışın süreceğine inanıyoruz."

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