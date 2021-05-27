İtalyan astronot Luca Parmitano, Sakarya'daki ortaokul öğrencileriyle çevrim içi toplantıda buluştu

Daha sonra uzay ve astronotların hayatıyla ilgili öğrencilerin merak ettiği konularda bilgilendirme yapan Parmitano, öğrencilerden Begüm'ün, "İşiniz oldukça zor. Uzayda herhangi bir problemle karşılatınız mı?" şeklindeki sorusuna, "Zor nedir, bilmiyorum. Bunun hakkında daha önce hiç düşünmedim çünkü yaptığın işi seversen onun ne kadar zor ya da karmaşık olduğunu düşünmezsin. Sadece en iyisini yapmaya çalışırsın." yanıtını verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Luca Parmitano, Aykut Yiğit Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Burcu Şık koordinatörlüğünde, İtalya Orta Nova Ist. Compr. S. Pertini Okulu İngilizce Öğretmeni Antonietta Cursio ile yürütülen "Astrolabe" isimli proje kapsamında düzenlenen çevrim içi toplantıya katıldı.

Parmitano, öğrencilerden Musa'nın, "Uzaydan dünyaya baktığınızda ne hissediyorsunuz?" sorusuna karşılık, "Bir çocuk için astronot olmak çok eğlenceli. Hislerimi tarif etmek için kelimeler yetmez çünkü uzaydan dünyaya baktığınızda orada olduğunu görmek mutluluk verici. Ama uzaya gittiğimizde çok fazla hayal etme zamanımız olmuyor çünkü çok fazla işimiz oluyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle buluştuğu için çok mutlu olduğunu ve eğlenceli dakikalar geçirdiğini belirten Luca Parmitano, gelecekte yüz yüze görüşme temennisinde bulundu.

