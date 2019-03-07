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İtalyan basını Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 07.03.2019 21:11 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Roma'nın uzatmalarda Porto'ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda etmesinin ağır faturası hakem Cüneyt Çakır'a kesildi.

İtalyan basını Cüneyt Çakır'a sert tepki gösterdi

Cüneyt Çakır, 115. dakikada Florenzi'nin Fernando'yu düşürdüğü pozisyonda önce devam kararı vermiş ardından devreye VAR girmişti.

Pozisyonu monitörden izleyen Çakır'ın Porto lehine penaltı kararı vermesiyle Galatasaray'ın eski oyuncusu Telles'in vuruşu takımının 3-1 kazanmasına yol açmıştı.

İtalyan basını, Marega'nın 122'nci dakikada Schick'e faulüne penaltı kararı vermediği gibi bu hareketi "monitörden bile izlemeyen" Çakır'a öfke yağdırdı.

PORTO'NUN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL SEVİNCİ

La Gazzetta dello Sport birinci sayfasında, "Roma ile alay edildi" başlığını kullandı.

Roma merkezli Corriere dello Sport ise, Roma'yı VAR'ın ve hakemin elettiğini öne sürerek büyük harflerle "UTANÇ" manşetiyle çıktı.

Gazetenin yazarlarından Edmondo Pinna, Çakır'ın bir felaket olduğunu, tüm faullerde hata yaptığını iddia etti.

Pinna, "Çakır'ın en kötü maçıydı. Deneyimli bir hakem ama İtalyanlar karşısında hep feci (Berlin'deki finalde Juventus'a yapılanı hatırlıyorum.) Schick'e yapılanı ekrandan gidip izlemeliydi, bunu biz değil, kurallar söylüyor" ifadeleriyle eleştirisini sürdürdü.

"BU BİR HIRSIZLIK"

Tuttosport ise, aleni bir şekilde Roma'nın penaltısının yendiğinin altını çizerek, "Roma, bu bir hırsızlık" sürmanşetiyle habere yer verdi.

Tuttosport'un genel yayın yönetmeni Xavier Jacobelli de, Çakır'ın en kötü hakemlerden biri olduğunu savundu.

Maçın karnesini hazırlayan gazeteler, Çakır'ın yönetimini zayıf bularak, 10 üzerinden 4 ila 5 arası puanlar verdi.

Bazı taraftar sitelerinde ise, Çakır'ın VAR'ı Roma'nın celladına çevirdiği öne sürüldü.

PALLOTTA: "BIKTIM"

Kulübün resmi Twitter hesabından da paylaşılan ifadelere göre; karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Roma'nın ABD'li başkanı James Pallotta da Çakır'a sert eleştiriler getirdi.

Pallotta, "Geçen yıl yarı finalde hakkımızın yenmesi üzerine UEFA'dan Şampiyonlar Ligi'nde de VAR'ın kullanılmasını talep etmiştik. Buna rağmen bu maçta bizi soydular. Schick, ceza sahası içinde net bir şekilde düşürüldü. VAR bunu açıkça gösterir, ancak hiçbir şey verilmedi. Bu b.ktan bıktım. Başka sözüm yok!" diye konuştu.

(DHA)

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Şampiyonlar Ligi cüneyt çakır roma porto

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