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İtalyan basını duyurdu: Galatasaray'dan Zuriko hamlesi!

Yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Galatasaray cephesinde transferde hareketlilik başladı. Sarı kırmızılıların Saint-Etienne'in 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili'nin transferi için harekete geçtiği iddia edildi.

İtalyan basını duyurdu: Galatasaray'dan Zuriko hamlesi!
Cansu Akalp

Galatasaray'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray, Saint-Etienne'in 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili'nin transferi için harekete geçti.

Galatasaray'ın futbolcuya Saint-Etienne'den kazandığından üç kat fazla maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.

Saint-Etienne'nin küme düşmesinin ardından 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak istediği ancak Galatasaray'ın teklifinin Davitashvili için göz ardı edilemeyeceği kaydedildi. Davitashvili için Ligue 2 ile Şampiyonlar Ligi arasında oynamak arasında karar vermenin kolay olacağı kaydedildi.

34 MAÇTA 17 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Saint-Etienne, Davitashvili'yi geçen sezon 6 milyon Euro'ya Bordeaux'tan kadrosuna katmıştı. Fransız ekibinin, Galatasaray'ın 5 milyon Euro üzeri teklifine yeşil ışık yakabileceği öne sürüldü.

Saint-Etienne'de geride kalan sezonda 34 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray
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