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Futbol tarihine geçecek takas!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.02.2019 16:53 | Son Güncelleme

Son 1,5 yıldır gösterdiği performansla Liverpool'u şampiyonluk yarışında tutan Mohamed Salah için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İtalyan basını, Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak isteyen Liverpool'un, karşılığında Mohamed Salah'ı takasta kullanabileceğini iddia etti.

Futbol tarihine geçecek takas!

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus forması giyen Arjantinli oyuncu Paulo Dybala'nın geleceği tartışılmılmaya devam ediyor. Bu sezon sadece 2 gol atabilen 25 yaşındaki oyuncu için Pavel Nedved ve Allegri, performansından memnun olduğunu ifade etmişti. İtalyan medyası ise oyuncu hakkında ilginç iddialar ortaya attı.

Corriere dello Sport gazetesinde yer alan habere göre, Manchester City CEO'su Ferrano Soriano, Juventus'un Lazio'yu 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada oyuncu stattan izledi.

Yine İtalyan medyasında yer alan haberde, Juventus'un Paulo Dybala'yı satma gibi bir planı olmadığı ancak 120 milyon avro gibi bir ücret ödendiği taktirde Arjantinli oyuncunun çıkışına izin verileceği ifade edildi.

Öte yandan, Liverpool'un transfer listesinde yer alan Paulo Dybala'nın, Mısırlı yıldız oyuncu Mohammed Salah ile takası da gündeme bomba gibi düştü. İtalyan medyasına göre, yaz aylarında Paulo Dybala ve Mohamed Salah arasında bir takasın olabileceği ifade edildi.

Bugün Tuttosport'ta yer alan haberde, sezonun tamamlanmasının ardından bu dev takasın iyi bir fırsat olabileceğini bildirdi.

(Ajansspor)

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Anahtar Kelimeler:
mohamed salah paulo dybala liverpool juventus

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
dybala karşılığında salah olmaz. salah +50m euro belki
Mo Salah, Dybala + 45M € eder.
bence saçma bir takas
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