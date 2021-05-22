İtalyan basını yazdı: Olivier Giroud transferinde Milan önde

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe ile adı anılan Olivier Giroud ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan futbolcunun maliyeti ne kadar? Bu sorunun yanıtı belli oldu.

GIROUD İÇİN DEV KULÜPLER DEVREDE

İngiliz ekibi Chelsea'ye veda etmeye hazırlanan Olivier Giroud'ya 3 İtalyan ve 3 İngiliz olmak üzere toplam 6 kulübün talip olduğu menajeri tarafından açıklanmıştı.

GIROUD'NUN MALİYETİ BELLİ OLDU

Golcü oyuncuya Milan ciddi şekilde ilgi gösteriyor. İtalyan basını Giroud'nun Milan ile yaptığı görüşmede beklentilerini anlattığını yazdı. Giroud'nun maliyeti de belli oldu.

YILLIK 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Fransız golcü Milan'dan 2 yıllık sözleşme istiyor. Giroud, sezon başında da 3.5 milyon Euro talep ediyor. Önümüzdeki günlerde Giroud konusunda sürpriz gelişmelerin olabileceği ve Serie A ekibinin şimdilik bir adım önde olduğu ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Golcü futbolcu bu sezon 37 maçta forma giydi ve 14 gol attı. Giroud, 2018’de Arsenal takımından transfer edilmişti. Fransız yıldız, Arsenal’de 3 kez FA Kupası’nı kazanmıştı.

MENAJERİ NE DEMİŞTİ?

Giroud'nun manajerlerinden Morabito, “Ocak ayında Milan ile görüştük. Onlarla temas halindeyiz. Neler olacağını göreceğiz. Juventus ve Roma ile de konuştuk. Giroud, şu anda teklifleri değerlendiriyor. Ayrıca İngiltere’den 3 kulübün teklifi var. İspanya ve Almanya’dan da ilginç şeyler duyuyoruz” demişti.