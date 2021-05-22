SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İtalyan basını yazdı: Olivier Giroud transferinde Milan önde

İtalyan basını yazdı: Olivier Giroud transferinde Milan önde

22.05.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan basını Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Olivier Giroud ile ilgili son durumu yazdı. Serie A devi Milan'ın transferde şimdilik bir adım önde olduğu ifade edildi.

İtalyan basını yazdı: Olivier Giroud transferinde Milan önde

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe ile adı anılan Olivier Giroud ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan futbolcunun maliyeti ne kadar? Bu sorunun yanıtı belli oldu.

GIROUD İÇİN DEV KULÜPLER DEVREDE

İngiliz ekibi Chelsea'ye veda etmeye hazırlanan Olivier Giroud'ya 3 İtalyan ve 3 İngiliz olmak üzere toplam 6 kulübün talip olduğu menajeri tarafından açıklanmıştı.

GIROUD'NUN MALİYETİ BELLİ OLDU

Golcü oyuncuya Milan ciddi şekilde ilgi gösteriyor. İtalyan basını Giroud'nun Milan ile yaptığı görüşmede beklentilerini anlattığını yazdı. Giroud'nun maliyeti de belli oldu.

YILLIK 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Fransız golcü Milan'dan 2 yıllık sözleşme istiyor. Giroud, sezon başında da 3.5 milyon Euro talep ediyor. Önümüzdeki günlerde Giroud konusunda sürpriz gelişmelerin olabileceği ve Serie A ekibinin şimdilik bir adım önde olduğu ifade edildi.

545

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Golcü futbolcu bu sezon 37 maçta forma giydi ve 14 gol attı. Giroud, 2018’de Arsenal takımından transfer edilmişti. Fransız yıldız, Arsenal’de 3 kez FA Kupası’nı kazanmıştı.

MENAJERİ NE DEMİŞTİ?

Giroud'nun manajerlerinden Morabito, “Ocak ayında Milan ile görüştük. Onlarla temas halindeyiz. Neler olacağını göreceğiz. Juventus ve Roma ile de konuştuk. Giroud, şu anda teklifleri değerlendiriyor. Ayrıca İngiltere’den 3 kulübün teklifi var. İspanya ve Almanya’dan da ilginç şeyler duyuyoruz” demişti.

FENERBAHÇE'NİN ÖNCELİĞİ Mİ?

Transfer dönemi başladıktan sonra Fenerbahçe forvet hattına mutlaka takviye yapacak. Sarı-lacivertliler listeyi geniş tutuyor. Giroud her ne kadar listede olsa da Aaron Boupendza ve Lazio'da beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi öncelikli tutuluyor.

(AJANSSPOR)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aman Kerem duymasın! Sense8'in yıldızından Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt Aman Kerem duymasın! Sense8'in yıldızından Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt
Tisserand ailesi ile Kapadokya tatilindeTisserand ailesi ile Kapadokya tatilinde
Adil Rami'nin gözyaşlarıAdil Rami'nin gözyaşları
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Bu iş bitmiştir, sorun çözülmüştür

Bakan Koca: Bu iş bitmiştir, sorun çözülmüştür

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Adem Büyük'ün eşinden olay hareket

Adem Büyük'ün eşinden olay hareket

Boupendza'nın yeni takımı belli oluyor!

Boupendza'nın yeni takımı belli oluyor!

Dünya devi Cengiz Ünder için devrede!

Dünya devi Cengiz Ünder için devrede!

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Mustafa Cengiz: Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

Futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Edin Visca koptu gidiyor! İşte yeni adresi

Edin Visca koptu gidiyor! İşte yeni adresi

Fenerbahçeli yıldız İstanbul'u terk etti!

Fenerbahçeli yıldız İstanbul'u terk etti!

Crystal Palace gözünü kararttı

Crystal Palace gözünü kararttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.