İtalyan basını yazdı: Olivier Giroud transferinde Milan önde

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe ile adı anılan Olivier Giroud ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan futbolcunun maliyeti ne kadar? Bu sorunun yanıtı belli oldu.
İngiliz ekibi Chelsea'ye veda etmeye hazırlanan Olivier Giroud'ya 3 İtalyan ve 3 İngiliz olmak üzere toplam 6 kulübün talip olduğu menajeri tarafından açıklanmıştı.
Golcü oyuncuya Milan ciddi şekilde ilgi gösteriyor. İtalyan basını Giroud'nun Milan ile yaptığı görüşmede beklentilerini anlattığını yazdı. Giroud'nun maliyeti de belli oldu.
Fransız golcü Milan'dan 2 yıllık sözleşme istiyor. Giroud, sezon başında da 3.5 milyon Euro talep ediyor. Önümüzdeki günlerde Giroud konusunda sürpriz gelişmelerin olabileceği ve Serie A ekibinin şimdilik bir adım önde olduğu ifade edildi.
Golcü futbolcu bu sezon 37 maçta forma giydi ve 14 gol attı. Giroud, 2018’de Arsenal takımından transfer edilmişti. Fransız yıldız, Arsenal’de 3 kez FA Kupası’nı kazanmıştı.
Giroud'nun manajerlerinden Morabito, “Ocak ayında Milan ile görüştük. Onlarla temas halindeyiz. Neler olacağını göreceğiz. Juventus ve Roma ile de konuştuk. Giroud, şu anda teklifleri değerlendiriyor. Ayrıca İngiltere’den 3 kulübün teklifi var. İspanya ve Almanya’dan da ilginç şeyler duyuyoruz” demişti.
Transfer dönemi başladıktan sonra Fenerbahçe forvet hattına mutlaka takviye yapacak. Sarı-lacivertliler listeyi geniş tutuyor. Giroud her ne kadar listede olsa da Aaron Boupendza ve Lazio'da beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi öncelikli tutuluyor.
(AJANSSPOR)
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