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İtalyan devi Juventus Merih Demiral'ın peşinde

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 12.03.2019 13:38 | Son Güncelleme

Juventus, ara transfer döneminde Sassuolo'ya transfer olan milli futbolcu Merih Demiral'ı takibini sürdürüyor.

İtalyan devi Juventus Merih Demiral'ın peşinde

Juventus, ara transfer döneminde Sassuolo'ya transfer olan milli futbolcu Merih Demiral'ı takibini sürdürüyor. Bu sezon Portekiz ekibi Sporting'den kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor kadrosuna katılan Merih Demiral, gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı.

Devre arasında 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu kullanılarak bonservisi Aytemiz Alanyaspor’a geçmişti. Bonservisi alındıktan sonra Sassuolo’ya 7 milyon Euro satın alma bedeliyle kiralanan Merih Demiral için Juventus’un ilgisi devam ediyor.

Calciomercato'nun haberine göre Sassuolo'ya transferinden önce de Merih'i takip eden Juventus'un, 21 yaşındaki stoper için sezon sonunda girişimde bulunarak bonservisini Sassuolo'dan alabileceği ifade edildi. Merih Demiral son 3 haftada takımının Serie A'daki tüm maçlarına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
juventus Merih Demiral İtalya Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Sassuolo

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