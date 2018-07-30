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İtalyan Ekmeği: Focaccia

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TARİFLER HABERLERİ  | 30.07.2018 13:30 | Son Güncelleme

İtalya'dan sofralarınıza... Zeytinyağlı, cherry domatesli, biberiyeli, zeytin dilimli bu enfes ekmeğe bayılacaksınız.

İtalyan Ekmeği: Focaccia

Malzemeler:

Ön Hamur için:
6 gr maya
175 ml ılık su
225 gr un

Hamur için:
12 gr maya
400 ml ılık su
575 gr un
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:
Zeytinyağı
Çeri domates
Dilim zeytin
Biberiye
Tuz
Karabiber

Yapılışı:

Ön hamur malzemelerini karşıtırın. Üzerine mutfak bezi örterek oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirin.

Hamur malzemelerini karıştırın, en son tuzu ekleyin. Yoğurduktan sonra zeytinyağ ile yağladığınız kapta hamuru 30 dk dinlendirin.

İki hamuru birbirine karıştırın ve yoğurun.

Zeytinyağı ile yağlanmış tepsiye yaydırdığınız hamura parmağınızla ufak delikler açın.

Üzerine cherry domates, biberiye ve zeytin ekleyin.

Hamurun üzerine tekrar zeytinyağı ekleyerek tuz ve karabiber ekleyin.

220 derece fırında 40 dakika pişirin.

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