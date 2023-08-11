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İtalyan gazeteci açıkladı, taraftar çılgına döndü! 'Cengiz Ünder Fenerbahçe ile anlaştı' Sağlık kontrolü için İstanbul'a geliyor

11.08.2023 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder transferi için Fransız ekibiyle anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncunun bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle ses getiren Fenerbahçe'de temaslar devam ederken, iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Lacivertliler için gündeme gelen isimlerden biri de Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen ve takımdaki geleceği koruyan Cengiz Ünder olurken, milli yıldız için sürpriz bir gelişme yaşandı.

İTALYAN GAZETECİ DUYURDU

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Sarı-Lacivertliler'in daha önce 13 milyon Euro teklif ettiği 26 yaşındaki oyuncu için Mavi-Beyazlılar, 20 milyon Euro'da diretirken, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe ile Marsilya'nın Cengiz Ünder'in transferi için anlaştığını duyurdu.

BONSERVİSİYLE GELİYOR

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Romano, oyuncunun bonservisiyle birlikte Sarı-lacivertli kulübe transfer olacağını belirtti. Milli futbolcunun sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmek üzere hazırlandığını belirtildi.

BU GECE İSTANBUL'DA

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Fenerbahçe, Fransız ekibine bonservis bedeli olarak yaklaşık 15 milyon euro, milli futbolcuya ise 2.5 milyon euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek. Cengiz Ünder bu gece İstanbul'a gelecek.

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