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İtalyan kulüpleri, Mert Hakan Yandaş için bu akşam derbiyi izlemeye geldi

21.03.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin sezon başında ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden kaptığı Mert Hakan Yandaş, son haftalarda beklenen seviyeye gelmeye başladı. Öte yandan İtalyan ekipleri Genoa ve Torino, Süper Lig'de bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde başarılı futbolcuyu izlemek için Vodafone Park'a geldi.

İtalyan kulüpleri, Mert Hakan Yandaş için bu akşam derbiyi izlemeye geldi

Galatasaray ve Fenerbahçe yaz transfer döneminde Mert Hakan Yandaş'ı renklerine katmak için kıyasıya yarışa girmiş, sarı-lacivertli kulüp, transferin gözde ismine imza attırmıştı. Sezon başında futboluyla beklentileri karşılamayan 26 yaşındaki futbolcu, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ozan Tufan'ın formsuzluğunun ardından Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giymeye başlayan sarı-lacivertli oyuncu, Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

Sarı-lacivertli takımın 3-0 kazandığı İttifak Holding Konyaspor sınavında ilk 11'deki performansıyla alkış toplayan Mert Hakan, verilen şansı iyi kullandı ve Ozan Tufan'ı yedek kulübesine gönderdi.

2 İTALYAN EKİBİ, MERT HAKAN İÇİN DERBİYE GELDİ

Fenerbahçe için büyük önem taşıyan kritik Beşiktaş derbisi öncesi Mert Hakan Yandaş'la ilgili flaş gelişme yaşandı.

O TAKIMLAR GENOA VE TORINO

2 İtalyan kulübünün yetkilileri milli futbolcuyu izlemek için Vodafone Park'a geldi. Bu kulüplerin Genoa ve Torino olduğu ortaya çıktı.

DEVRE ARASINDA RESMİ TEKLİF GELMİŞTİ

Bu 2 kulüpten 1'i ara transfer döneminde Mert Hakan için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmış ancak sarı-lacivertli kulüp bu teklifi geri çevirmişti.

SEZON SONUNDA ASTRONOMİK RAKAMA SATMA HEDEFİ

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yüksek bonservis bedeliyle Mert Hakan'ı satmayı planladığı öğrenildi.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Mert Hakan Yandaş
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