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  4. İtalyan spiker Diletta Leotta'dan mini etekli poz! Beğeni yağmuruna tutuldu

İtalyan spiker Diletta Leotta'dan mini etekli poz! Beğeni yağmuruna tutuldu

06.09.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Can Yaman ile yaşadığı ilişki ile Türkiye'de tanınan Diletta Leotta, son zamanlarda iddialı pozlarıyla dikkat çekmeye başladı. Güzelliği ve pozlarıyla ön plana çıkan spiker, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

İtalyan spiker Diletta Leotta'dan mini etekli poz! Beğeni yağmuruna tutuldu

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İtalyan spiker Diletta Leotta, gönderileriyle çok sayıda etkileşim almaya devam ediyor. Instagram'da 8 milyonu aşkın takipçisi bulunan Leotta, son pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

31 yaşındaki Diletta Leotta mini etekli pozuyla göze çarptı.

İtalyan spiker Diletta Leotta'dan mini etekli poz! Beğeni yağmuruna tutuldu

Spikerin o pozuna yaklaşık 300 bin beğeni geldi.

İtalyan spiker Diletta Leotta'dan mini etekli poz! Beğeni yağmuruna tutuldu

Leotta, Can Yaman ile ilişkisinden sonra da Türkiye'de takip edilen isimlerden biri oldu.

İtalyan spiker Diletta Leotta'dan mini etekli poz! Beğeni yağmuruna tutuldu

Üniversitede hukuk üzerine eğitim alan Leotta, ekran önünde kariyer yapmayı tercih etti.

İtalyan spiker Diletta Leotta'dan mini etekli poz! Beğeni yağmuruna tutuldu

İtalyan spiker Diletta Leotta'dan mini etekli poz! Beğeni yağmuruna tutuldu

İtalyan spiker Diletta Leotta'dan mini etekli poz! Beğeni yağmuruna tutuldu

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