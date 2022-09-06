İtalyan spiker Diletta Leotta'dan mini etekli poz! Beğeni yağmuruna tutuldu

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İtalyan spiker Diletta Leotta, gönderileriyle çok sayıda etkileşim almaya devam ediyor. Instagram'da 8 milyonu aşkın takipçisi bulunan Leotta, son pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

31 yaşındaki Diletta Leotta mini etekli pozuyla göze çarptı.

Spikerin o pozuna yaklaşık 300 bin beğeni geldi.

Leotta, Can Yaman ile ilişkisinden sonra da Türkiye'de takip edilen isimlerden biri oldu.

Üniversitede hukuk üzerine eğitim alan Leotta, ekran önünde kariyer yapmayı tercih etti.





