İtalyan spor spikeri Diletta Leotta göğüs dekolteli poz verdi!

Hem kariyeri hem Instagram pozlarıyla son zamanlarda gündemde olan isimlerden biri olan Diletta Leotta, birbirinden iddialı paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Leotta bu defa göğüs dekolteli pozuyla çok sayıda beğeni aldı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Diletta Leotta beyaz elbisesiyle göğüs dekolteli poz verdi.

Leotta'nın o pozu kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Can Yaman ile ilişkisiyle Türkiye'de tanınan Leotta hukuk mezunudur.

Ancak kariyer seçimini spikerlikten yana yaptı.

Instagram'da 8.3 milyon takipçisi bulunuyor.





