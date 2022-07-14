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  4. İtalyan spor spikeri Diletta Leotta göğüs dekolteli poz verdi!

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta göğüs dekolteli poz verdi!

14.07.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta iddialı sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla dikkat çeken isim bu defa göğüs dekolteli pozuyla gündeme geldi.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta göğüs dekolteli poz verdi!

Hem kariyeri hem Instagram pozlarıyla son zamanlarda gündemde olan isimlerden biri olan Diletta Leotta, birbirinden iddialı paylaşımlarına tam gaz devam ediyor. Leotta bu defa göğüs dekolteli pozuyla çok sayıda beğeni aldı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Diletta Leotta beyaz elbisesiyle göğüs dekolteli poz verdi.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta göğüs dekolteli poz verdi!

Leotta'nın o pozu kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta göğüs dekolteli poz verdi!

Can Yaman ile ilişkisiyle Türkiye'de tanınan Leotta hukuk mezunudur.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta göğüs dekolteli poz verdi!

Ancak kariyer seçimini spikerlikten yana yaptı.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta göğüs dekolteli poz verdi!

Instagram'da 8.3 milyon takipçisi bulunuyor.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta göğüs dekolteli poz verdi!

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta göğüs dekolteli poz verdi!

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta göğüs dekolteli poz verdi!

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta göğüs dekolteli poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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