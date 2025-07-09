İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin başı fena dertte! İspanya'da vergi kaçakçılığından 1 yıl hapis cezası yedi...

Real Madrid'den ayrılarak Brezilya Milli takımının başına geçen İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti hakkında gündeme bomba gibi bir haber düştü. İtalyan teknik adam İspanya’da vergi kaçakçılığı suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırılırken, 66 yaşındaki teknik direktör, kulübün ve danışmanlarının yönlendirmelerini dinlediğini belirterek beraatını talep etti. Bu talep mahkeme tarafından red edilerek 1 yıl hapis cezası onandı.

PARA CEZASI DA VERİLDİ

Brezilya Milli takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti hapis cezasının yanı sıra ayrıca 386 bin avro para cezasına çarptırıldı.

BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

İspanya La liga’da vergi kaçakçılığı suçlamasıyla daha önce bir çok ünlü ismin adı geçmişti. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, José Mourinho, Javier Mascherano, Alexis Sanchez ve Diego Costa gibi dünyaca ünlü futbolcular da benzer suçlamalarla İspanya'da mahkemeye çıkmıştı.