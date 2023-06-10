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İtalyan ve İngiliz taraftarların Icardi hayranlığı! 'Türkiye'de favori takımınız? ve Türkiye'de en çok beğendiğiniz yemek?' sorularına verdikleri cevaplar renkli görüntüler oluşturdu

10.06.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bu akşam oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için taraftarlar, İstanbul’a akın etmeye devam ediyor. Kentin birçok yerinde gezen taraftarlarla röportaj yapan Sportcell, eğlenceli anları kayda aldı. Taraftarların Icardi hayranlığı ve Türk yemekleriyle olan yakınlığı dikkatlerden kaçmadı.

İtalyan ve İngiliz taraftarların Icardi hayranlığı! 'Türkiye'de favori takımınız? ve Türkiye'de en çok beğendiğiniz yemek?' sorularına verdikleri cevaplar renkli görüntüler oluşturdu

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan temsilcisi Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bugün saat 22.00’da oynanacak. Nefes kesecek mücadelenin başlamasına saatler kala her iki takım taraftarların İstanbul’a gelmesi sürüyor. İngiltere ve İtalya’dan düzenlenen charter seferlerle finalin oynanacağı İstanbul’a gelen yüzlerce taraftar, İstanbul'da Sportcell kameralarına renkli görüntüler oluşturdu.

"ICARDI BİZE İHANET ETTİ"

Bir Inter taraftarının Icardi için, "Bize ihanet etmeden önce en iyisi oydu." demesi sosyal medyada gündem oldu.

MAURO ICARDI HAYRANLIĞI

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Birçok İtalyan taraftarın Icardi'ye hayran olması dikkatlerden kaçmadı. Bazı taraftarların Icardi formasıyla İstanbul'a gelmesi görenleri şaşırttı.

FAVORİ TAKIM TERCİHLERI ICARDI'DEN DOLAYI GALATASARAY

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Taraftarlara soru soran Sportcell kameraları, favori takım yanıtına çoğunlukla Galatasaray yanıtı aldı. Bunun nedeni de özellikle İtalyan taraftarlarının Icardi hayranlığı oldu.

EN ÇOK YEDİKLERİ YEMEK KEBAP

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Hem İngiliz hem de İtalyan taraftarların en çok yediğiniz yemek sorusuna verdikleri cevap ise 'kebap' oldu.

İŞTE O RENKLİ GÖRÜNTÜLERİN TAMAMI...


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