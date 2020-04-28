İtalyanlar açıkladı! Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüşüyor

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de kontratı bitecek Jose Callejon'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İtalyan basını Callejon'un Fenerbahçe ile görüştüğünü yazdı. Adı bir süredir Sarı-lacivertli kulüple anılan İspanyol oyuncunun transferi daha önce maddi şartlar nedeniyle gerçekleşmemişti.
Öte yandan haberde, 33 yaşındaki Callejon'un Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeye rağmen ülkesine dönmek istediği belirtildi. İspanyol oyuncu ile özellikle La Liga ekiplerinden Valencia'nın ilgilendiği iddia ediliyordu.
İspanyol futbolcu Jose Callejon, 2013 yılından beri İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin formasını giymektedir.
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