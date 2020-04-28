SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İtalyanlar açıkladı! Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüşüyor

İtalyanlar açıkladı! Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüşüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.04.2020 12:36 | Son Güncelleme

İtalyan basını Napoli'nin yıldız futbolcusu Jose Callejon'un Fenerbahçe ile görüştüğünü doğruladı. Öte yandan İspanyol futbolcu için Valencia'da devrede.

İtalyanlar açıkladı! Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüşüyor

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de kontratı bitecek Jose Callejon'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İtalyan basını Callejon'un Fenerbahçe ile görüştüğünü yazdı. Adı bir süredir Sarı-lacivertli kulüple anılan İspanyol oyuncunun transferi daha önce maddi şartlar nedeniyle gerçekleşmemişti.

VALENCIA DA CALLEJON'LA İLGİLENİYOR

Öte yandan haberde, 33 yaşındaki Callejon'un Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeye rağmen ülkesine dönmek istediği belirtildi. İspanyol oyuncu ile özellikle La Liga ekiplerinden Valencia'nın ilgilendiği iddia ediliyordu.

İspanyol futbolcu Jose Callejon, 2013 yılından beri İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin formasını giymektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Fenerbahçe için sürpriz isim! Teknik direktör...Fenerbahçe için sürpriz isim! Teknik direktör...
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Jose Callejon napoli

En Çok Okunan Haberler

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

G.Saray 100-150 milyon euro kazanabilirdi

G.Saray 100-150 milyon euro kazanabilirdi

Yıldız oyuncu Sercan Yıldırım'a Survivor şoku!

Yıldız oyuncu Sercan Yıldırım'a Survivor şoku!

Fenerbahçe için sürpriz isim! Teknik direktör...

Fenerbahçe için sürpriz isim! Teknik direktör...

Klopp'tan Loris Karius'a flaş mesaj!

Klopp'tan Loris Karius'a flaş mesaj!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İtalyanlar açıkladı! Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüşüyor

F.Bahçe Napoli'nin yıldızı ile görüşüyor

Mauricio Isla Parma yolunda

F.Bahçeli yıldız İtalya yolunda!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için sürpriz aday! Silas...

Fenerbahçe için sürpriz isim! Teknik direktör...

Sheffield United, Altay Bayındır'ı transfer etmek istiyor!

İngiliz ekibi Altay Bayındır'ın peşinde! Transferin olasılığı %90...

Dick Advocaat'tan flaş Fenerbahçe itirafı!

Dick Advocaat'tan flaş Fenerbahçe itirafı!

Advocaat, Fenerbahçe günleri için çarpıcı ifadeler kullandı

Skandal açıklama! "Başarısızlık salaklıktır"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.