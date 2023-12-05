SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. İtalyanlar Adana Demirspor'un yeni hocasını duyurdu! Patrick Kluivert sonrası Fabio Cannavaro... Montella'nın takım arkadaşı geliyor

İtalyanlar Adana Demirspor'un yeni hocasını duyurdu! Patrick Kluivert sonrası Fabio Cannavaro... Montella'nın takım arkadaşı geliyor

05.12.2023 08:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direk Kluivert ile yollar ayrılırken, yeni hoca arayışları da sürüyor. Murat Sancak katıldığı bir TV programında "Yeni hocamız yabancı olacak" ifadelerini kullanırken, İtalya'dan çok sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sezon başında Vincenzo Montella’nın yerine getirilen Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.

Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklamada "Teknik Direktörümüz sayın Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Kluivert ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanılmıştı.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak olan Adana ekibinin bu karşılaşmaya yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkması beklenirken, yeni hoca iddiaları da ortaya atılmaya devam ederken bu isimlerden biri de Burak Yılmaz'dı. Konuyla alakalı yaptığı sosyal medya paylaşımında "Yalan haberler havada uçuşmaya başladı" diyen Sancak Burak Yılmaz ismini yalanlarken, "Yabancı bir teknik direktörle görüştüklerini söyledi."

İTALYANLAR DUYURDU

fatih-karagumrukten-fabio-cannavaro-surprizi-1wWI

Adana Demirspor için birçok iddia ortaya atılırken, İtalyan haber kaynağı La Gazzetta Dello Sport'tan da beklenmedik bir isim gündeme geldi. Buna göre, son olarak İtalyan ekibi Beneveto'yu çalıştıran Fabio Cannavaro Adana ekibinin yeni hocası olabilir. Ayrıca Cannavaro, Adana ekibinin eski çalıştırıcısı olan Vincenzo Montella ile İtalya Milli Takımı'nda birlikte forma giymişti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDE 230 MAÇ

13d051b7577b1fba7f51e14d34f105522076eec2

Başarılarla dolu futbol hayatının ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan Fabio Cannavaro, yönettiği takımların başında toplam 230 maça çıktı. Efsane isim bu karşılaşmalarda 127 galibiyet 51 beraberlik ve 52 yenilgi aldı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ziyech ortalığı birbirine kattı! Ünlü isme 's.. git' dedi' Ziyech ortalığı birbirine kattı! Ünlü isme 's.. git' dedi'
Erling Haaland'dan 'Çığlık' tablosu yanıtı!Erling Haaland'dan 'Çığlık' tablosu yanıtı!
Beşiktaş maçı öncesi sakatlık açıklaması!Beşiktaş maçı öncesi sakatlık açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Adana Demirspor son dakika kluivert Süper Lig sezon erden süper li yollar ayrıldı iyet ekipleri
En Çok Okunan Haberler
Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

"İlk cinselliğini yaşadığın insan?" sorusuna olay yanıt! Ünlü şarkıcıya dair bomba sözler

"İlk cinselliğini yaşadığın insan?" sorusuna olay yanıt! Ünlü şarkıcıya dair bomba sözler

''Bizim ekmek paramız yok mu? Dün Pendik'e de aynısı yapıldı''

''Bizim ekmek paramız yok mu? Dün Pendik'e de aynısı yapıldı''

Arda Güler'in son haliyle dalga geçtiler

Arda Güler'in son haliyle dalga geçtiler

Ziyech ortalığı birbirine kattı! Ünlü isme 's.. git' dedi'

Ziyech ortalığı birbirine kattı! Ünlü isme 's.. git' dedi'

İrfan Can Kahveci'den kaleciyi çaresiz bırakan gol

İrfan Can Kahveci'den kaleciyi çaresiz bırakan gol

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölü ilan edilen kadın canlı çıktı

Ölü ilan edilen kadın canlı çıktı

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.