İtalyanlar Adana Demirspor'un yeni hocasını duyurdu! Patrick Kluivert sonrası Fabio Cannavaro... Montella'nın takım arkadaşı geliyor

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sezon başında Vincenzo Montella’nın yerine getirilen Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrıldı.

Kulüpten konuyla ilgili resmi açıklamada "Teknik Direktörümüz sayın Patrick Kluivert ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Kluivert ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanılmıştı.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak olan Adana ekibinin bu karşılaşmaya yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkması beklenirken, yeni hoca iddiaları da ortaya atılmaya devam ederken bu isimlerden biri de Burak Yılmaz'dı. Konuyla alakalı yaptığı sosyal medya paylaşımında "Yalan haberler havada uçuşmaya başladı" diyen Sancak Burak Yılmaz ismini yalanlarken, "Yabancı bir teknik direktörle görüştüklerini söyledi."

İTALYANLAR DUYURDU

Adana Demirspor için birçok iddia ortaya atılırken, İtalyan haber kaynağı La Gazzetta Dello Sport'tan da beklenmedik bir isim gündeme geldi. Buna göre, son olarak İtalyan ekibi Beneveto'yu çalıştıran Fabio Cannavaro Adana ekibinin yeni hocası olabilir. Ayrıca Cannavaro, Adana ekibinin eski çalıştırıcısı olan Vincenzo Montella ile İtalya Milli Takımı'nda birlikte forma giymişti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDE 230 MAÇ

Başarılarla dolu futbol hayatının ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan Fabio Cannavaro, yönettiği takımların başında toplam 230 maça çıktı. Efsane isim bu karşılaşmalarda 127 galibiyet 51 beraberlik ve 52 yenilgi aldı.





