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İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da Osimhen gidiyor, Vlahovic geliyor

Galatasaray'da forvet hattı sil baştan kuruluyor! İtalyan basını, Osimhen'in ayrılık kararı aldığını ve Atletico Madrid ile görüştüğünü duyurdu. Icardi ve Osimhen'in boşluğunu doldurmak isteyen Aslan, Juventus'un yıldızı Dusan Vlahovic'e resmi teklifini iletti.

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'da Osimhen gidiyor, Vlahovic geliyor
Burak Kavuncu
Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic

SIR Sırbistan
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Avrupa transfer piyasasında operasyona başladı. Mauro Icardi'nin durumunun belirsizliği ve Victor Osimhen'in İtalya'dan gelen ayrılık haberleriyle sarsılan sarı-kırmızılılar, Juventus'un dünyaca ünlü golcüsü Dusan Vlahovic'i çılgın bir teklifle Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY'DA OSIMHEN AYRILIYOR, VLAHOVIC İÇİN 15 MİLYON EURO'LUK ÇILGIN TEKLİF MASADA!

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray da Osimhen gidiyor, Vlahovic geliyor 1

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluk ipini göğüsleyerek tarihi bir dominasyona imza atan Galatasaray'da gözler, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalayacak kadronun kurulmasına çevrildi. Sözleşmesi sona eren efsane golcü Mauro Icardi'ye yeni bir kontrat sunan ancak oyuncuyla anlaşma ihtimalini oldukça düşük gören sarı-kırmızılı yönetim, santrfor bölgesi için rotasını İtalya’ya çevirdi.

Çizme basınının amiral gemisi La Gazzetta dello Sport, Galatasaray taraftarını hem sarsacak hem de heyecanlandıracak dev transfer operasyonunun şifrelerini çözdü.

ŞOK İDDİA: VICTOR OSIMHEN AYRILMAK İSTİYOR!

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray da Osimhen gidiyor, Vlahovic geliyor 2

İtalyan basınından sızan ilk bomba habere göre; sarı-kırmızılı formayla büyük başarılara imza atan Nijeryalı süper star Victor Osimhen, bu yaz Galatasaray’dan ayrılma kararı aldı. 27 yaşındaki golcünün, menajerleri aracılığıyla başta İspanyol devi Atletico Madrid olmak üzere Avrupa’nın birçok elit kulübüyle şimdiden transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.

ICARDİ VE OSIMHEN’İN YERİNE DÜNYA YILDIZLARI: VLAHOVIC VE KOLO MUANI!

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray da Osimhen gidiyor, Vlahovic geliyor 3

Hücum hattındaki bu ayrılık ihtimallerine karşı hazırlıksız yakalanmak istemeyen Galatasaray yönetimi, çıtayı daha da yukarı çekerek iki dünya devini listesine ekledi. Aslan, Juventus’un yeni sözleşme teklifini reddeden Sırp gol makinesi Dusan Vlahovic ve PSG’ye geri dönen Fransız yıldız Randal Kolo Muani ile resmi olarak ilgilenmeye başladı.

VLAHOVIC İÇİN ÇILGIN BÜTÇE: 10+5 MİLYON EURO!

İtalyanlar duyurdu! Galatasaray da Osimhen gidiyor, Vlahovic geliyor 4

Sarı-kırmızılı kurmaylar, özellikle Juventus'tan ayrılmaya hazırlanan 26 yaşındaki Dusan Vlahovic için Türk futbol tarihine geçecek iddialı bir finansal paket hazırladı. Galatasaray'ın Sırp santrafora 10 milyon Euro yıllık maaş ve 5 milyon Euro imza parası içeren, toplamda 15 milyon Euro'yu bulan dudak uçuklatıcı bir teklif sunduğu belirtildi.

Kariyerinde daha önce 85 milyon Euro piyasa değerini gören, 1 kez Serie A'da yılın futbolcusu seçilen ve çıktığı 325 resmi maçta 140 gol, 26 asistlik muazzam bir skor gücü üreten Vlahovic, Aslan'ın yeni dönemdeki bir numaralı rüyası konumunda.

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transfer Atlético Madrid Juventus Mauro Icardi galatasaray Victor Osimhen
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