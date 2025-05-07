İtalyanlar duyurdu! Sezon bile bitmeden rakip oldular... Fenerbahçe ve Galatasaray Juventuslu yıldızın peşinde

Şampiyonluk umutlarını Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyet sonrası kaybeden Fenerbahçe yeni sezon için çalışmalarına hız verirken ezeli rakibi Galatasaray ile transferde bir kez daha karşı karşıya geldi.

İtalya basınında çıkan bir haberde hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın Juventus'ta forma giyen yıldız bir isim için talip olduğu öne sürüldü.

TORINA KARİYERİ SONA EREBİLİR

Juventus ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dusan Vlahovic’in geleceği, belirsizliğini koruyor. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Sırp yıldız birkaç ay önce kulüple yürütülen sözleşme yenileme görüşmelerini durdurdu. Bu gelişme, oyuncunun Torino’daki kariyerinin sona erebileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

'FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTİYOR'

Haberde, Vlahovic’e ilgi duyan kulüplerin sayısının arttığı belirtilirken, özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Newcastle United kulüplerinin öne çıktığı belirtildi.

TAKAS İHTİMALİ...

İtalya basınındaki haberin detayında ise, Juventus’un Manchester United’da forma giyen Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund’u transfer etme planının olduğu, İtalyan kulübünün bu transferde Vlahovic’i takas unsuru olarak kullanmayı düşündüğü ifade edildi.

38 MAÇTA 19 KATKI

Dusan Vlahovic, 2024-25 sezonunda Juventus formasıyla 38 maça çıkarken 14 gol ve 5 asistle toplamda 19 gole doğrudan katkı sağladı.