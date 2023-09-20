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İtalyanlar, milli takımın yeni hocasını resmen duyurdu! Kuntz'un yerine Montella geliyor...

20.09.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin resmi olarak görüşmeye davet ettiği A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İstanbul'a geldi. İtalya'nın en ünlü gazetelerinden olan La Gazzetta dello Sport, Türkiye'nin Montella ile anlaştığını ve bugün açıklanacağını yazdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için İstanbul'a davet edildiğini duyurmuştu.

Alman teknik adam, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplantı için İstanbul'a geldi. Almanya'nın Frankfurt şehrinden kalkan Türk Hava Yolları’na ait tarifeli uçak, 23:00 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Kuntz ile birlikte ekibinde yer alan teknik adam Kenan Koçak da İstanbul’a geldi.

"YENİ HOCA MONTELLA"

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İtalya'nın yüksek tirajlı gazetesi La Gazzetta dello Sport, Stefan Kuntz'un yerine Vincenzo Montella'nın göreve getirildiğini açıkladı. İtalyan teknik adam ile bugün 3 yıllık sözleşme imzalanacağı detayı da haberin devamında verildi.

EURO 2024 İÇİN KRİTİK VİRAJ

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A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri’nde 12 Ekim’de Hırvatistan deplasmanına çıkacak. Bu maçın hemen ardından 15 Ekim'de Letonya'yı ağırlayacak millilerimiz bu karşılaşmalardan galip ayrılmak istiyor.

D Grubu’nda 5 maç yapan Türkiye 10 puanla 2. sırada yer alırken, 1 maç eksik olan Hırvatistan aynı puanla lider durumda...

5’er maç oynayan Ermenistan ile Galler de 7’şer puanla 3 ve 4. sırayı paylaşıyor.

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