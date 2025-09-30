SPOR

İtalyanların efsanevi stadyumu San Siro resmen yıkılıyor! Tarihi satış gerçekleşiyor...

İtalyanların efsanevi stadyumu Giuseppe Meazza adıyla da bilinen San Siro Stadı’nın yıkımı için geri sayım başladı. Milano Belediyesi, San Siro Stadı'nın Milan ve Inter kulüplerine satışına onay verdi.

Burak Kavuncu

İtalya ile Türkiye'nin ortaklaşa ev sahipliği yapmasına karar verilen 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) öncesi İtalya’da stadyumların yenilenmesine yönelik çalışmalar hız kaybetmeden devam ediyor. Milan ve Inter’in ortaklaşa olarak kullandığı San Siro’nun geleceği de bu bu yenilik kapsamında belli oldu.

YIKILIP YENİDEN YAPILACAK!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milano Belediye Meclisi'nde dün gece geç saatlere kadar süren oturumun ardından yapılan oylamada, 20'ye karşı, 24 "evet" oyuyla stat ve çevresindeki arazinin, iki kulübe satışına yeşil ışık yakıldı. İtalya Vergi Dairesinin stadın satış fiyatını 197 milyon Euro olarak belirlediği ve satışın ardından stadın yıkılıp modern bir proje yapılacağı ifade edildi.

KULÜPLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Ortak açıklamada, kulüplerin, Milano Belediye Meclisi’nden resmi bildirimi bekledikleri belirtilerek, "Kulüpler, kendilerini en yüksek uluslararası standartlara uygun yeni bir stat inşa etmeye götürecek süreçte, sonraki adımlara güvenle ve sorumlulukla bakıyor. Hedef, en yüksek uluslararası standartları karşılayan, dünya çapında bir tesis olacak yeni bir stadyum inşa etmek. Milano için yeni bir mimari simge ve tüm dünyadaki futbol taraftarlarının tutkularının sembolü." görüşlerine yer verildi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

San Siro'nun yeniden inşası, İtalya ile Türkiye'nin ortaklaşa ev sahipliği yapmasına karar verilen 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için de önem taşıyor.

CEFERIN AÇIKLAMIŞTI!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İtalyan Mediaset kanalına verdiği röportajda, İtalya'yı stadyumlar konusunda sert eleştirmiş ve "En büyük futbol ülkelerinden birisiniz, sayısız dünya kupası, Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi kazandınız, ancak en kötü altyapıya sahipsiniz. Bu tartışmalardan bıktım. Artık harekete geçme zamanı." ifadeleri kullanmıştı.

