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İtalyanların Fatih Terim aşkı bitmiyor... Resmi teklif an meselesi!

Suudi Arabistan futbol ligini 6.sırada bitiren Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab’da yönetim krizi yaşanırken, kulüp başkanı Mohamed Al Manjam’ın başkanlığı bırakacağı söyelentileri artmış durumda. Yeni seçilecek başkanın Fatih Terim ve ekibine mesafeli durduğu belirtilerken, Terim’e bir talip de eski kulübü Fiorentina’dan geldi.

İtalyanların Fatih Terim aşkı bitmiyor... Resmi teklif an meselesi!
Burak Kavuncu

İtalya Seri A’yı 6.sırada bitiren Fiorentina eski teknik direktörü Fatih Terim ile görüşmelere başladı.

EN GÜÇLÜ ADAY FATİH TERİM

EnricoChiesaFatihTerim

Fiorentina yönetimine göre teknik direktörlük görevi için en güçlü adaylardan birisi Fatih Terim. Fiorentina yönetimi ile Fatih Terim arasındaki ilk görüşmeler olumlu geçerken, önümüzdeki günlerde tarafların tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.

FİORENTİNA TARAFTARININ SEVGİLİSİ

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Fiorentina Kulübü ve Floransa şehri, Fatih Terim'i unutamıyor. 2001 yılında İtalyan takımı Fiorentina’yı çalıştıran tecrübeli teknik adam, İtalya Kupası yarı finalinde Milan'ı 2-0 yenerek finale yükselmişti. Fiorentina'nın başında 28 maça çıkan Fatih Terim; 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı. Fiorentina ile 1.46 puan ortalaması yakalayan Terim, daha sonra Milan'ın yolunu tutmuştu.

Fatih Terim, daha önce Fiorentina kulübünün 90.yıl kutlamalarında kulüp resmi sitesine yaptığı açıklamada, "Fiorentina taraftarı ve Floransa'nın her zaman kalbimde özel bir yeri var. Floransa her zaman benim için ikinci bir ev gibi. Fiorentina tarihinin bir parçası olmaktan dolayı hep gurur duydum ve çok mutlu oldum" diye konuşmuştu.

Al SHABAB PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

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Fatih Terim göreve geldiği Aralık ayından itibaren takımının başında çıktığı 23 Lİig maçında 12 galibiyet 4 beraberlilk 7 mağlubiyet yaşayarak, 1.76 puan ortalamasını yakaladı. Ligi 60 puan toplayarak 6.sırada bitirdi.

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