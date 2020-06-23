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ITF Türkiye Temsilcisi, ÇEKO Topluluğuna konuk oldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.06.2020 11:03 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi (ÇEKO) Topluluğunun düzenlediği çevrimiçi yayın ile Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) ve bu kuruma bağlı işçilerin sorunları ve salgın sürecinde yaşananlar ele alındı.Çalışma Ekonomisi (ÇEKO) Topluluğu Başkanı Selin Deniz Karaman’ın yönetiminde gerçekleşen çevrimiçi yayına, Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) Kara Taşımacılığı Kıdemli Bölüm Yardımcısı Deniz Akdoğan konuk oldu.

ITF Türkiye Temsilcisi, ÇEKO Topluluğuna konuk oldu

Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi (ÇEKO) Topluluğunun düzenlediği çevrimiçi yayın ile Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) ve bu kuruma bağlı işçilerin sorunları ve salgın sürecinde yaşananlar ele alındı.

Çalışma Ekonomisi (ÇEKO) Topluluğu Başkanı Selin Deniz Karaman’ın yönetiminde gerçekleşen çevrimiçi yayına, Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) Kara Taşımacılığı Kıdemli Bölüm Yardımcısı Deniz Akdoğan konuk oldu. Programda katılımcılara ITF Türkiye tanıtıldı. Dünya’da ve Türkiye’de taşımacılık işkolunda hizmet sunan işçilere dair faaliyetlerde bulunan sendikanın, dünyanın içinde bulunduğu salgında üyelerinin yaşadığı sorunlar da ele alındı.

İngiltere ve Türkiye’de yürütülen sendikacılık faaliyetleri ve sendikal örgütleme konu başlıklarının kıyaslamalı olarak ele alındığı programda Türkiye’de faaliyette olan ve ITF’ye üyeliği bulunan sendikalar hakkında bilgi verildi. Çevrimiçi yayında ayrıca, pandemi sürecinde sendikaların ve hükümetlerin ne şekilde rol oynadığı, bu süreçte işçiler adına, işverenler ve hükümetlerin ne gibi önlemler alması gerektiği konuları hakkında Uzman Deniz Akdoğan ayrıntılı bir sunum yaptı. ITF’nin geniş bir yelpazede yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgiler içeren programda tüm katılımcılardan gelen sorular uzman konuk tarafından yanıtlandı.

ITF Türkiye Temsilcisi, ÇEKO Topluluğuna konuk oldu

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