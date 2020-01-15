YURTHABER
  4. İtfaiye ekiplerine droneli eğitim

İtfaiye ekiplerine droneli eğitim

SAKARYA HABERLERİ  | 15.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

Hendek İtfaiye Grup Amirliğinde çalışan personele köpük su kulesi eğitimi verildi.

Hendek İtfaiye Grup Amirliğinde çalışan personele köpük su kulesi eğitimi verildi. Eğitim kapsamında drone ile çekim yapılan alanlara daha hızlı müdahaleler yapıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Hendek grup amirliği personeline köpük su kulesi eğitimi verdi. Kulenin uç kısmında kalan kameralar ile müdahale edilen yerler görüntülenebiliyor. Yangın durumunda Drone ile tepeden yapılan çekimler sayesinde yangınlara daha hızlı müdahale edilebilmesi ve böylelikle can, mal kayıplarının önüne daha hızlı geçilebilmesi hedeflendi.
İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Personellerimize yönelik gerekli eğitimleri vererek bilinçlenme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Hendek’te bulunan grup amirliği personelimize köpük su eğitimi vererek olası yangın anında hızlı müdahalelerde bulunulabilmesi için çalışmalar düzenledik. Kulelerimizde bulunan kameraların yetersiz kaldığı durumlarda çözüme hızlı bir şekilde ulaşabilmek için drone ile yardım alıyoruz. Havadan görüntüler alarak olaylara daha hızlı müdahale edebilmemiz mümkün oluyor. Sorunlara daha hızlı çözümler için eğitimlerimiz her zaman devam edecek” sözlerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...
ADASU HES ile sağlanan kazanç 54 milyon 267 bin liraADASU HES ile sağlanan kazanç 54 milyon 267 bin lira
Hendek Belediyesi 2019’da 600 kilo yağ ve 643 ton atık pil topladıHendek Belediyesi 2019’da 600 kilo yağ ve 643 ton atık pil topladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kağıthane Belediyesinden, "Ferdi Amatör Spor Kulüplerine Ödül Programı"

Kağıthane Belediyesinden, "Ferdi Amatör Spor Kulüplerine Ödül Programı"

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi

Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi

GÜNCELLEME - Konya merkezli 20 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCELLEME - Konya merkezli 20 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon

Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü

Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Sakarya Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:44
Sabah
08:14
Öğle
13:12
İkindi
15:39
Akşam
18:01
Yatsı
19:25

Sakarya Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Acaroğlu Eczanesi
Merkez
Demet Eczanesi
Yenikent
Huzur Eczanesi
Merkez
Subaşı Eczanesi
Merkez
Sezgin Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir meclisinde SGK kavşağı için proje önerildi

Büyükşehir meclisinde SGK kavşağı için proje önerildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan bin yataklı hastane müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan bin yataklı hastane müjdesi

Başkan Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezini ziyaret etti

Başkan Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezini ziyaret etti

Başkan aday adayı Özüm emniyeti ziyaret etti

Başkan aday adayı Özüm emniyeti ziyaret etti

Kayalıklardan düşerek öldü

Kayalıklardan düşerek öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.