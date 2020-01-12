İtfaiye erlerinin ameliyata girmesini "şaka" sanıldı

İlk ameliyathanede nasıl bir kurtarmaya ihtiyaç olduğuna yönelik herhangi bir fikirlerinin bulunmadığını anlatan Topaç, hastaneye ulaşınca doktorların vaka hakkında kendilerine bilgi verdiğini, gerekli ekipmanları yanlarına alarak operasyona dahil olduklarını dile getirdi.

Steril bir ortam olduğu için kendilerinin de önlük, maske, bone ve eldivenle çalıştıklarını ifade eden Topaç, hastanın titreşim ve basınçtan zarar görmemesi amacıyla küçük bir kesiciyle titiz şekilde yavaş yavaş demiri kestiklerini söyledi.

Topaç, bu sırada doktorların da kendilerini sık sık yönlendirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"10 yıllık meslek hayatımda ilk defa ameliyathanede bir kurtarma operasyonu yaptım. Acil servislerde yüzük kesme, kola, bacağa saplanan demirleri kesme gibi bu tarz müdahalelerimiz oluyordu. Farklı bir deneyim oldu. Doktorlar da çok güzel karşıladı. 15 kişilik büyük bir ekip vardı. Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan ekiple çalışmak güzel bir duyguydu. Ameliyathanede herkes ne yaptığımızı merak etti. Ameliyathaneden çıkıp evime gidince eşim 'Günün nasıl geçti?' diye sordu. 'İyi bugün de ameliyathanedeydik' dedim. Dalga geçtiğimi düşündü, inanmadı. Olayı anlatınca çok şaşırdı. Bizim için her şeyden önce bir canın kurtarılmasıydı. Umarım trafik kazası geçiren kardeşimiz sağlıklı bir ömür sürer."