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İtfaiye şehitlerinin adı bu dersliklerde yaşayacak

İZMİR HABERLERİ  | 01.10.2020 11:15 | Son Güncelleme

Şehit itfaiye eri Muhammer Kahramantürk ve Ozan Avşar’ın ismi Buca Toros’taki Doğal Afet ve Arama Kurtarma Eğitim Merkezindeki iki dersliğe verildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası’nda, şehit itfaiye erlerini unutmadı.

Şehit itfaiye eri Muhammer Kahramantürk ve Ozan Avşar’ın ismi Buca Toros’taki Doğal Afet ve Arama Kurtarma Eğitim Merkezindeki iki dersliğe verildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası’nda, şehit itfaiye erlerini unutmadı. Görevleri başında yaşamlarını yitiren itfaiye eri Muhammer Kahramantürk ve Ozan Avşar’ın ismi Buca Toros’taki Doğal Afet ve Arama Kurtarma Eğitim Merkezindeki iki dersliğe verildi. Derslikler İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran ve İzmir İtfaiye Daire Başkanı Murat Varlıorpak tarafından İtfaiye Dairesinin itfaiye haftası etkinlikleri kapsamında yeni adlarıyla eğitime açıldı. Açılışta Varlıorpak, "Bu şehitlerimiz son olsun. Ateş savaşçılarımızın ayağına taş değmesin" dedi. Ozan Avşar 2011’de Karabağlar’daki bir imalathanede çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında, Muhammer Kahramantürk ise 2016’da Pınaşbaşı’ndaki bir yangında kontrol amacıyla olarak çıktığı çatının çökmesi sonucunda şehit olmuştu.

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