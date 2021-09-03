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İtfaiyeci ve polis abilerinden serebral palsili Hamza'ya sürpriz doğum günü kutlaması

03.09.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtfaiyeci ve polis abilerinden serebral palsili Hamza'ya sürpriz doğum günü kutlaması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ve itfaiye ekipleri, serebral palsi hastası Hamza Efe Tosun'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden, polis ve itfaiye ekiplerini çok seven 10 yaşındaki Hamza için akrabaları, sürpriz doğum günü kutlaması yapmak istedi. Bunun üzerine dayı İsrafil Arslan, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Gebze İtfaiye Amirliğine getirilerek sürpriz şekilde doğum günü kutlanan Hamza, itfaiye ve polis aracına bindirildi. Daha sonra iki itfaiye eri eşliğinde sepetli itfaiye aracına da bindirilerek yükseğe çıkarılan çocuğun mutluluğu gözlerinden okundu.

Kutlamada doğum günü pastası kesilmesinin ardından Hamza ve yakınları evine bırakıldı.

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