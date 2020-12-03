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İttifak Holding Konyaspor'da sakatlık şoku

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 03.12.2020 22:28 | Son Güncelleme

İttifak Holding Konyaspor'da koronavirüs nedeniyle bu hafta yapılan PCR testinde herhangi bir oyuncuda pozitif bir bulguya rastlanmazken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına ise 6 oyuncudan yoksun çıkılacak.

İttifak Holding Konyaspor'da sakatlık şoku

İttifak Holding Konyaspor, pandemi nedeniyle her hafta oyuncularını PCR testinden geçiriyor. Kulüp doktoru Gökhan Özhan, bu hafta rutin olarak yapılan PCR testinde pozitif bulguya rastlanmadığını belirtti.

6 oyuncunun sakatlığının devam ettiğini belirten Özhan, ''Alanyaspor maçının ardından yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuz Musa Çağıran’ın dış menisküsünde yırtık saptanmıştı. Musa bugün başarılı bir ameliyat geçirdi. Futbolcumuzun bu ameliyatın ardından 4-5 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir. Sakatlıkları süren Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Farouk Miya, Samuel Eduok, Marin Anicic ve Volkan Fındıklı'nın tedavi süreci ve takımdan ayrı olarak çalışmaları devam etmektedir'' dedi.

5 Aralık Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek yeşil-beyazlı ekibin şu ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor: "Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Milosevic, Ahmet Çalık, Hadziahmetovic, Alper, Hurtado." (DHA)


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