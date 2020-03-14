İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Yukatel Denizlispor maçının ilk 11'ine göre 6 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı.

Antrenör Zeki Murat Göle'nin başında bulunduğu Fenerbahçe'de, ligin 25. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'de yer alan kaleci Altay Bayındır ile Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu ve Kruse'nin yerine, kaleci Harun Tekin ile Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Zajc, Jailson ve Rodrigues'e ilk 11'de yer verildi.

Sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Altay Bayındır ve Serdar Aziz kart cezaları nedeniyle, Kruse ve Nabil Dirar da sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor.

Fenerbahçe karşılaşmaya; Harun Tekin, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Zajc, Rodrigues, Muric ilk 11'i ile çıktı.

- İttifak Holding Konyaspor'da 1 değişiklik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 1 mecburi değişiklikle sahaya sürdü.