İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’nde

İSTANBUL (AA) - İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji coğrafya öğretmenleri, 14 Ekim’de başlayan ve 17 Ekim tarihine kadar devam edecek III.Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi'nde 4 gün boyunca yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman coğrafya eğitimcilerinden ders alarak birçok atölye çalışmalarına katılacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji açıklamasına göre, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji coğrafya öğretmenleri aynı zamanda kongre kapsamında eğitim de verecek.

Kongre kapsamında coğrafya öğretmenleri alanında uzman akademisyenlerden, Web 2.0 Araçlarıyla İnteraktif Harita, Bulut Gözlemciliği,Storymaps,6 Şapka Yönteminin Coğrafya Derslerinde Kullanılması, Coğrafya Öğretimi İçin Artırılmış Gerçeklik Materyallerinin Hazırlanması,Astronomi Atölyesi ve Coğrafya Öğretimine Yönelik Öykü Hazırlama gibi pek çok konu üzerinde atölye çalışmalarında eğitim alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilci Serhat Özeren, "Ana teması 'Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek ve Yaşam İçin Coğrafya Eğitimi' olarak belirlenen bu yılki III.Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’nde yerli ve yabancı akademisyenlerin yapacakları katkılar, coğrafya eğitiminin daha iyi yerlere gelmesinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Daha önce de olduğu gibi, özellikle eğitim alanındaki projelere destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Özeren, "İTÜ ETA VAKFI Doğa Koleji, coğrafya eğitimi alanındaki uygulamaları daha iyiye götürecek her türlü çalışmanın hem ülkemiz hem de dünyamız ve insanlığın geleceği için büyük bir önem taşıdığının bilincindeyiz. Her düzeyde bu çalışmaların destekçisi olmaya ve tüm bu çalışmaların bizzat içinde yer almaya önem veriyoruz." açıklamasını yaptı.

