İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencisi Anlatıcı'dan 4 dünya rekoru

İSTANBUL (AA) - İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Sakarya Kampüsü öğrencisi Milli Sporcu Ada Zehra Anlatıcı, İtalya'nın Ferrara şehrinde düzenlenen SUDS Open EuroTrigames Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda kazandığı derecelerle 4 dünya rekoru kırdı.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, sporu akademik gelişimin bir parçası olarak gören İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin öğrencisi Ada Zehra Anlatıcı yine dünya rekoruna imza attı.

Geçen senelerde de rekorlar kıran, 50 metre ve 100 metre kurbağalama stillerinde 2 gümüş madalya alarak Avrupa 2'nciliği, 50 metre serbest ve 100 metre sırtüstü stillerinde 2 bronz madalya alarak Avrupa 3'üncülüğü almaya hak kazanan Anlatıcı, SUDS Open EuroTrigames Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50-100 metre kurbağalama, 100 metre serbest, 16 yaş altı 200 metre kurbağalama stillerinde de açık yaş olmak üzere 4 dünya rekoru kırdı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Anlatıcı, şampiyonaya salgın dönemi de dahil olmak üzere 2 yıl süreyle hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade ederek haftanın 5 günü havuz, 2 günü kara antrenmanı yaparak bireysel antrenörü eşliğinde hazırlandığını dile getirdi. Anlatıcı, başta ailesi olmak üzere kendisine destek olan tüm öğretmenlerine ve arkadaşlarına teşekkür ederek çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

- "Gurur Duyuyoruz"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren ise, "Öğrencimiz Ada Zehra Anlatıcı daha önce de birçok kez bizleri gururlandırdı. Okulumuz ve ülkemiz adına gurur duyuyoruz. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Sporu daima akademik gelişimin bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Özeren, "Öğrencilerimizin şampiyonluk elde etmesinin yanında, erken yaşta sportif kimlik kazanması, bir spor karşılaşmasında centilmence yarışmayı öğrenmesi de oldukça değerli. Öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda performans sporlarına yöneltmek ve ilgilendikleri branşların yaşam kültürlerini onlara tanıtmak uygulamalı derslerdeki öncelikli prensiplerimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

