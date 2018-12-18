SPOR

Ivan Pirozhenko: Galatasaray Seleznyov'un formalarını bile bastırdı

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.12.2018 22:58 | Son Güncelleme

Akhisarspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan Yevhen Seleznyov için menajerinden flaş Galatasaray sözleri geldi. Seleznyov'un menajeri Ivan Prozhenko, Seleznyov ile Galatasaray'ın anlaştığını hatta tecrübeli golcünün formalarının bile bastırdığını iddia etti.

Ivan Pirozhenko: Galatasaray Seleznyov'un formalarını bile bastırdı

Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan Seleznyov'un menajeri Ivan Prozhehko, sosyal medya hesabından transferle ilgili konuştu. Prozhenko, Türk basınında Seleznyov'un Çaykur Rizespor ile anlaştığı yönündeki iddaların gerçeği yansıtmadığını ve Galatasaray'la görüştüklerini söyledi.

Ivan Prozhenko, "Seleznyov'un durumuyla ilgili gerçekleri açığa kavuşturmak istiyorum. Türk basınında Seleznyov'un, Çaykur Rizespor'la sözleşme imzaladığı iddia edildi. Bu doğru değil. Kimseyle sözleşme imzalamadık Çaykur Rizespor, Seleznyov'u isteyen 5-6 kulüpten biri. Biz şu anda 2 yıl önce yeniden gündemde olan Galatasaray'la görüşüyoruz ama bazı pürüzler var." dedi.

"FATİH TERİM ETKİSİ"

Ivan Prozhenko, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i işaret ederek, "Bildiğiniz üzere Türkiye'de sistem farklı. Başkanlar kulüplerin sahibi değil ve seçimle göreve geliyorlar. Dolayısıyla başkanlar dışında başka insanların da etkisi oluyor. Bildiğim kadarıyla Galatasaray'da Seleznyov'un formaları zaten basılmış." diedi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
G.Saray turlasa da tat vermediG.Saray turlasa da tat vermedi
İşte G.Saray'ın kamp programıİşte G.Saray'ın kamp programı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Yevhen Seleznyov

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Martin Skrtel için Barcelona'nın devreye girdiği iddia edildi!

Martin Skrtel için Barcelona'nın devreye girdiği iddia edildi!

Trabzonspor'da Esteban şehri terk etti!

Trabzonspor'da Esteban şehri terk etti!

Ozan Kabak'ın sözleşmesinde fesih bedeli olmadığı ortaya çıktı

Ozan Kabak'ın sözleşmesinde fesih bedeli olmadığı ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Galatasaray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Galatasaray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Galatasaray taraftarından Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmanda dünya rekoru

Galatasaray taraftarından Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmanda dünya rekoru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümit Davala: Mustafa Kapı geleceğin yıldızlarından

Ümit Davala'dan o isme övgü

Ivan Pirozhenko: Galatasaray Seleznyov'un formalarını bile bastırdı

'G.Saray formasını bile bastırdı'

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 1 - 1 Keçiörengücü (Ziraat Türkiye Kupası)

G.Saray turlasa da tat vermedi

Galatasaray RB Leipzig ile hazırlık maçı oynayacak

İşte G.Saray'ın kamp programı

Ozan Kabak'ın sözleşmesinde fesih bedeli olmadığı ortaya çıktı

Ozan Kabak gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaray'ın transferi ortaya çıktı!

Galatasaray'ın transferi ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.