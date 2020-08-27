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Ivan Rakitic'in menajerinden Galatasaray açıklaması

İSPANYA HABERLERİ  | 27.08.2020 09:36 | Son Güncelleme

İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Hırvat futbolcu Ivan Rakitic, Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. Deneyimli futbolcunun menajeri Arturo Canales, açıklamalarda bulundu. Transfer iddiaları hakkında konuşan Arturo Canales, "Transfer operasyonlarıyla ilgili yorum yapamam. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri daha net görürsek ve bazı şeyler olgunlaşırsa konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Ivan Rakitic'in menajerinden Galatasaray açıklaması

Transfer çalışmalarına devam eden ve orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim ortaya atıldı. Galatasaray'ın Barcelona'da foma giyen Ivan Rakitic'in menajeri ile görüştüğü iddia edilmişti.

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Konuyla ilgili Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Hırvat orta saha oyuncusunun menajeri Arturo Canales, 'Galatasaray sizinle Rakitic için bağlantı kurdu mu?' sorusuna şu cevabı verdi:

"Transfer operasyonlarıyla ilgili yorum yapamam. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri daha net görürsek ve bazı şeyler olgunlaşırsa konuşabiliriz."

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RAKİTİC'İN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Barcelona ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat oyuncu, kesin olarak Sevilla'ya dönmek istiyor. Ailesi İspanya'dan ayrılmak istemiyor ve tekrar Sevilla'da yaşamak istiyor. Öte yandan, Hırvat futbolcu Galatasaray'a transfer olursa, bir dönem Barcelona'da birlikte forma giydiği Arda Turan'la sarı kırmızılı takımda yeniden buluşacak.

IVAN RAKİTİC'İN KARİYERİ

32 yaşındaki Hırvat futbolcu kariyerinde daha önce Basel, Schalke ve Sevilla takımlarının da formasını giydi. Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi şampiyonlukları da yaşayan futbolcu toplam 666 resmi maça çıkarken 103 gol attı ve 113 asist yaptı.

(RADYOSPOR)

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