Ivan Rakitic'in menajerinden Galatasaray açıklaması

Transfer çalışmalarına devam eden ve orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim ortaya atıldı. Galatasaray'ın Barcelona'da foma giyen Ivan Rakitic'in menajeri ile görüştüğü iddia edilmişti.
Konuyla ilgili Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Hırvat orta saha oyuncusunun menajeri Arturo Canales, 'Galatasaray sizinle Rakitic için bağlantı kurdu mu?' sorusuna şu cevabı verdi:
"Transfer operasyonlarıyla ilgili yorum yapamam. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri daha net görürsek ve bazı şeyler olgunlaşırsa konuşabiliriz."
Barcelona ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat oyuncu, kesin olarak Sevilla'ya dönmek istiyor. Ailesi İspanya'dan ayrılmak istemiyor ve tekrar Sevilla'da yaşamak istiyor. Öte yandan, Hırvat futbolcu Galatasaray'a transfer olursa, bir dönem Barcelona'da birlikte forma giydiği Arda Turan'la sarı kırmızılı takımda yeniden buluşacak.
32 yaşındaki Hırvat futbolcu kariyerinde daha önce Basel, Schalke ve Sevilla takımlarının da formasını giydi. Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi şampiyonlukları da yaşayan futbolcu toplam 666 resmi maça çıkarken 103 gol attı ve 113 asist yaptı.
(RADYOSPOR)
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