Ivan Rakitic'ten Arda Turan'a: Cim Bom gol gol gol!

Instagram hesabından Arda Turan'ın Galatasaray antrenmanından yaptığı paylaşımın altına Rakitic'in "Cim Bom gol gol gol" yazması dikkat çekti. Bu yorumu gören Galatasaray taraftarı ise sosyal medyanın tüm mecralarından Rakitic'e "Galatasaray'a gel" mesajları gönderdiler.

Sevilla'dan Barcelona'ya 2014/2015 sezonu başında tam 18 milyon euroya transfer olan Hırvat yıldız, sezon başı eski takımına geri dönmüştü. Rakitic'in adı transfer sezonunda Galatasaray ile de anılmıştı. 32 yaşındaki orta saha bu sezon Endülüs ekibiyle çıktığı 18 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



