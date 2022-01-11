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Ivana Sert oğlunu paylaştı! "Ateş genç delikanlı olmuş"

11.01.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezer Dermenci ile evlenen Ivana Sert ailesiyle birlikte kutlama yaptı. Eşinin doğum gününden karelerini paylaşan Ivana Sert'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ateş dikkat çekti. Ivana Sert'in oğluna "Ne kadar yakışıklı" yorumları yağdı.

Ivana Sert oğlunu paylaştı! "Ateş genç delikanlı olmuş"

Geçtiğimiz aralık ayında Maldivler’de yapılan bir törenle Sezer Dermenci ile evlenen Ivana Sert, önceki gün eşinin yeni yaşını kutladı. Doğum günü yemeği yiyen çifte, Ivana Sert’in oğlu Ateş Sert de eşlik etti.

O anları sosyal medya hesabından, “Canım kocam iyi ki varsın hayatımızda, iyi ki bizimlesin” notuyla paylaşan Ivana Sert’e çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Ivana Sert'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ateş ise doğum gününün önüne geçti.

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Yurdal Sert ile evliliğinden oğlu olan Ivana Sert'in oğluna "Ateş genç delikanlı olmuş", "Ateş ne kadar yakışıklı", "Annesinin boyunu geçmiş", "Bunlar gerçekten baba-oğul gibi", "Çocuk adama ne kadar çok benziyor" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ivana Sert
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