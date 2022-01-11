Ivana Sert oğlunu paylaştı! "Ateş genç delikanlı olmuş"

Geçtiğimiz aralık ayında Maldivler’de yapılan bir törenle Sezer Dermenci ile evlenen Ivana Sert, önceki gün eşinin yeni yaşını kutladı. Doğum günü yemeği yiyen çifte, Ivana Sert’in oğlu Ateş Sert de eşlik etti.

O anları sosyal medya hesabından, “Canım kocam iyi ki varsın hayatımızda, iyi ki bizimlesin” notuyla paylaşan Ivana Sert’e çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Ivana Sert'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ateş ise doğum gününün önüne geçti.

Yurdal Sert ile evliliğinden oğlu olan Ivana Sert'in oğluna "Ateş genç delikanlı olmuş", "Ateş ne kadar yakışıklı", "Annesinin boyunu geçmiş", "Bunlar gerçekten baba-oğul gibi", "Çocuk adama ne kadar çok benziyor" yorumları yapıldı.





