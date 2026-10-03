Semiramis Pekkan'ın mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani sessiz sedasız evlendi

Semiramis Pekkan ile Hint asıllı İngiliz iş insanı Gulu Lalvani’nin oğulları Zoran Lalvani, hayatını Zoe Lalvani ile birleştirdi. Çift, düzenlenen törenle dünyaevine girerken Semiramis Pekkan da oğlunun bu mutlu gününde yanında yer aldı.

Pekkan, mutluğunu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Pekkan, "Dün benim için çok ama çok özel bir gündü çocuklar. Canım oğlum evlendi. Onu böyle mutlu, sevdiği kadınla yan yana görmek bir anne olarak bana tarif edemeyeceğim duygular yaşattı. Bir ömür boyu çok ama çok mutlu olun" ifadelerine yer verdi.

Semiramis Pekkan'ın bu paylaşımına kısa sürede tebrik mesajları yağdı.

Semiramis Pekkan, 1987–1996 yılları arasında evlilik yaşadığı Gulu Lalvani hakkında, "Eşime 'Biz ayrılalım sonra beraber olalım' dedim 10 yıl evli, 15 yıl ayrı şekilde ilişkimizi sürdürdük. Londra'da boşandık. Ben milyarderin eşi değilim. Artık milyarderin eski eşiyim" demişti.