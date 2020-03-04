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  4. İvrindi’de öğretmenlerden mesaiye ve nöbet saatlerine riayet etmeleri istendi

İvrindi’de öğretmenlerden mesaiye ve nöbet saatlerine riayet etmeleri istendi

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.03.2020 12:07 | Son Güncelleme

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, okul gezilerini sürdürürken, öğretmenlerden mesaiye ve nöbet saatlerine riayet etmelerini istedi.

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, okul gezilerini sürdürürken, öğretmenlerden mesaiye ve nöbet saatlerine riayet etmelerini istedi. 7 Eylül ve Gazievrenos İlkokullarını ziyaret eden Yücel, öğretmenlerle ile bir araya geldi.
Eğitim öğretim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Yücel, mesai saatlerine riayet edilmesini ve nöbet görevlerinin de titizlikle yerine getirilmesini istedi. MEBBİS’teki özlük bilgilerinin kontrolü, yeni nesil ders işleme metotları ve öğrencinin aktif olduğu uygulamaların çeşitlendirilmesi konularında da titizlik gösterilmesini isteyen Yücel, öğretmenlerle proje faaliyetlerinin artırılması gibi konularda da görüş alışverişinde bulundu. Okul ziyaretlerinin devam edeceğini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, “Okul veli el ele projemiz ile ailelerle iletişim halinde olmak, her türlü şiddet olayının önüne geçmek ve kurum kültürü oluşturmak okullarımızın başlıca görevleri arasındadır. Personel ödüllendirmelerine de önem veriyoruz. Bizi başarıya götüreceğine inandığınız eğitim öğretimin amaçlarına uygun, her türlü faaliyetimizin destekçisi olduğumuzu unutmayın. Hepinize başarılı bir dönem diliyorum” dedi.

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