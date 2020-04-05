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İvrindili öğretmenler maske üretimine başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.04.2020 12:06 | Son Güncelleme

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde öğretmenler, sağlık personeli için yüz koruma siperliği üretmeye başladı.

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde öğretmenler, sağlık personeli için yüz koruma siperliği üretmeye başladı. Sağlık personelinin yüz koruma siperliği ihtiyacı olduğunu öğrenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, maske üretimi için özel büro ekibini görevlendirdi.
Vakit kaybetmeden çalışmaya başlayan öğretmenler için gerekli olan araç gereç ve malzemeler temin edildi. İlçe Millî Eğitim Müdürü Yücel’in yüz maskesi yapımı için gönüllü personel çağrısına öğretmenlerden büyük destek geldi. Gazievrenos İlkokulu’nda atölye oluşturan öğretmenler, yüz koruyucu siperlik dikmeye başladı. Yüz siperliği diken öğretmenleri ziyaret eden İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, "Zor bir süreçten geçiyoruz, ancak sizin gibi mesai arkadaşlarım sayesinde bu süreci daha kolay atlatacağız inşallah. Devlet kişi değildir, ama bir hafızası vardır. Bu şartlar altında verdiğiniz emeğin karşılığı hiç bir dünya malına karşılık gelmez. Emeğinizin karşılığını Allah verecektir inşallah. Sizin gibi çalışma arkadaşlarımın olması umut verici. İçinde bulunduğumuz ve dünyayı etkisi altına alan COVİD 19 ile mücadele için kendi normal yaşantılarını bir kenara bırakan ve hastaların sağlığı için gayret sarf eden sağlık çalışanlarımıza destek olmak birinci vazifemizdir. Bugünleri hep beraber atlatacağız. Esas olan, bu sebeple birlik ve beraberliğimizin bozulmaması. Birlik ve beraberliğimiz emin olun COVİD 19’dan daha güçlüdür. Birlikte tüm zorlukları yenebiliriz. Bu zor süreçte elinden geleni yapan sağlık çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. İhtiyaç dahilin de maske üretimine devam edeceğiz” dedi.

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