İyi huylu prostat büyümesine dikkat

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Gençbay, iyi huylu prostat büyümesinin genellikle hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini ancak hayatı tehdit etmediğini söyledi.

İyi huylu prostat büyümesinin (benign prostat hiperplazisi) insanlarda mesane ile üretra denen idrar kanalının üst kısmında yerleşmiş olan prostat bezinin büyümesi olduğunu belirten Medicana International Samsun Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Opr. Dr. Ahmet Gençbay, halk arasında iyi huylu prostat büyümesi olarak bilinen ‘benign prostat hiperplazisi’ hakkında bilgi verdi.

Hastalığın oluşumunda genetik faktörlerin etkili olduğunu ifade eden Gençbay, “İyi huylu prostat büyümesinin gelişimi için erkeklik hormonu olan testosteron gereklidir. İlerleyen yaşla birlikte testosteron düzeyi azalmasına rağmen prostat dokusunda bu hormon yoğunluğu artmaktadır. İyi huylu prostat büyümesinin oluşumunda genetik geçişin de rolü vardır. Birinci derece yakınlarında İyi huylu prostat büyümesi olan erkeklerin bu hastalığa yakalanma ihtimali daha fazladır. Bu yüzden ailesinde bu hastalığa yakalanmış olan erkeklerin daha dikkatli olması gerekir. Hastalığın hafif, orta ve ileri düzeyde belirtileri vardır” dedi.

Opr. Dr. Ahmet Gençbay, iyi huylu prostat büyümesinin başlıca belirtileri hakkında şu bilgileri verdi:

“Depolama belirtileri: Gece uyurken sık sık idrar nedeniyle uyanmak, acilen idrar yapma isteği.

Boşaltım belirtileri: İdrara başlarken bekleme, ıkınma, zorlanma, kesik kesik idrar yapma.

İdrar sonrası belirtiler: İdrarını tam boşaltamama, mesanede idrar kalma hissi, idrarı yaptıktan sonra damlama olması. Hafif belirtileri olanlarda aktif izlem yapılabilmektedir. Bu hastalar hastalıkları ile ilgili olarak bilgilendirilmekte ve bazı tavsiyelerle şikâyetlerinin azalması sağlanabilmektedir. Orta şiddette belirtileri olanlarda ise hastanın prostatının büyüklüğüne, idrarını yaparken şikâyetlerine göre tedavi belirlenmektedir. Örneğin depolama belirtileri baskın olan hastalarda prostat büyüklüğü ve bazı kan tetkikleri uygun ise ilaçlarla hastaların şikâyetlerinde azalma sağlanabilmektedir. İleri düzeyde prostatı büyük olan hastalarda bazı tedavi yöntemleriyle prostat büyüklüğü 8-12 ayda küçültülebilmektedir.”