İyi ki varsın nasıl yazılır? İyi ki varsın ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Kelimeleri yazım kurallarına uygun bir şekilde kullanmak yanlış anlamaların da önüne geçmede büyük bit etkendir. İyi ki varsın kelimesi, gerek günlük konuşmalarda gerekse yazılı iletişimlerde karşımıza çok sık çıkan sözcüklerden biridir. Bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı konusunda çoğu zaman kararsızlık yaşanır. İyi ki varsın sözcüğü dilimizde kalıplaşmış olan bir ifadedir. Bu kelime sıklıkla herhangi bir kimsenin varlığından memnun ve mutlu olduğunu belirtmek için kullanılır.

İyi ki varsın nasıl yazılır?

Türkçemiz sözcük açısından çok zengin olduğu için bazı kelimelerin yazımında sık sık hataya rastlanır. Bu kelimeler arasında iyi ki varsın ifadesi de yer almaktadır. İyi ki varsın yazımı ile ilgili birçok kişinin kafasında soru işareti mevcuttur. Bu yüzden bu kelimeyle ilgili sık sık imla hatası karşımıza çıkmaktadır. Kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek adına online hizmet sunan birçok site bulunur. Bu siteler arasında Türk Dil Kurumu öne çıkar. Türk Dil Kurumuna göre iyi ki varsın kelimesi her zaman ayrı bir biçimde yazılmalıdır.

İnsanların en sık imla hatasına düştüğü konulardan biri kelimelerin sonuna gelen eklerdir. Bazı ekler kelimeye bitişik yazılırken bazıları ise daima ayrı yazılmaktadır. İyi ki varsın ifadesindeki ki eki de bu konuya dâhildir. Pek çok kişi bu bağlamda iyi ki varsın bitişik mi yazılır sorusunun yanıtını merak eder. Bu ifadedeki “ki” eki bir bağlaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazım kurallarına göre ki bağlaç ekinin her zaman ayrı yazılması gerekir. Bu yüzden iyi ki varsın ifadesindeki ki eki de daima ayrı bir şekilde yazılır. Bu ekin bitişik bir şekilde yazılması doğru değildir.

İyi ki varsın ayrı mı yazılır?

Bağlaçlar cümle içerisinde kullanıldığında kelimeleri birbirine bağlar. Ki eki de bunlardan biridir. Ancak bu ekin ilgi zamiri ve sıfat yapan ki eki ile karıştırılmaması büyük önem arz eder. Bunu ayırt etmenin en kolay yolu ise ki ekini kullanılan cümleden çıkartıp manasının bozulup bozulmadığına bakmaktır. Eğer cümlede herhangi bir anlam kayması yaşanmazsa ki ekinin bağlaç olduğu net bir şekilde anlaşılır. İyi ki varsın TDK kurallarına göre her zaman ayrı bir şekilde yazılır. Bu ifadenin “iyiki varsın” şeklindeki yazımı imla kurallarına aykırıdır. Bu bağlamda Türk Dil Kurumuna göre iyi ki varsın doğru yazılışı şu şekildedir: